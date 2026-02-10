BP: La festa dei riacquisti è finita. La multinazionale sceglie la prudenza. Il mercato non gradisce)

I prezzi del petrolio consigliano prudenza alle aziende del settore petrolifero. BP sta sospendendo i riacquisti di azioni e ritirando l’obiettivo di restituire il 30-40% del flusso di cassa operativo agli azionisti, poiché la supermajor cerca di rafforzare il proprio bilancio sotto la forte pressione degli azionisti.

Martedì BP ha riportato utili del quarto trimestre generalmente in linea con le aspettative, ma il mercato si aspettava di più per quanto riguarda altri parametri, come il debito e le previsioni.

L’utile sottostante al costo di sostituzione (RC) della supermajor, il parametro più vicino all’utile netto, si è attestato a 1,54 miliardi di dollari per il quarto trimestre, soddisfacendo le aspettative di Wall Street pari a 1,53 miliardi di dollari.

Nonostante l’utile in linea con le stime, la sospensione del riacquisto di azioni proprie e la guida ora abbandonata di restituire il 30-40% del flusso di cassa operativo agli azionisti hanno fatto precipitare il titolo BP del 4% all’apertura delle contrattazioni a Londra martedì.

Come segnalato il mese scorso, BP ha registrato svalutazioni nette al netto delle imposte e svalutazioni in entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto per circa 4 miliardi di dollari, principalmente legate alle attività di transizione della società nel segmento del gas e dell’energia a basse emissioni di carbonio.

Per quanto riguarda l’allocazione del capitale, BP ha ribadito che un dividendo resiliente è la sua prima priorità in materia di allocazione del capitale. Il dividendo dovrebbe aumentare di almeno il 4% per azione ordinaria all’anno. Per il quarto trimestre, BP ha annunciato un dividendo per azione ordinaria di 8,320 centesimi.

BP ha inoltre ribadito il suo obiettivo primario di un indebitamento netto compreso tra 14 e 18 miliardi di dollari entro la fine del 2027.

“Con una continua enfasi sulla disciplina di capitale e sui rendimenti, stiamo riducendo le spese in conto capitale per il 2026 alla fascia più bassa dell’intervallo previsto, continuando al contempo a ridurre la nostra base di costo”, ha affermato l’amministratore delegato ad interim Carol Howle.

Howle ha sostituito Murray Auchincloss a dicembre come amministratore delegato ad interim fino a quando Meg O’Neill, ex Woodside Energy, assumerà il ruolo di amministratore delegato di BP il 1° aprile.

“Attendiamo con impazienza l’arrivo di Meg O’Neill come amministratore delegato ad aprile, mentre acceleriamo i nostri progressi per costruire una BP più semplice, più forte e più preziosa per il futuro”, ha dichiarato Howle.

“Siamo in azione e possiamo e faremo di meglio per i nostri azionisti”, ha affermato il CEO, ma il mercato l’ha presa diversamente, le quotazioni dei titoli BP sono crollate, come mostra il seguente grafico da Tradingeconomics:

Purtroppo gli azionisti devono farsi una ragione del comportamento della società, in un momento in cui i prezzi del petrolio sono incerti ed è meglio non esporsi eccessivamente dal punto di vista finanziario.