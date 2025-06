Domenica pomeriggio, intorno alle 16:30 ora fuso centrale USA, un attacco terroristico ha sconvolto Boulder, Colorado, nei pressi del Pearl Street Mall.

L’FBI, guidata dal direttore Kash Patel, sta investigando l’episodio come un “attacco terroristico mirato”. L’assalitore ha utilizzato bombe Molotov contro i partecipanti a “Run for Their Lives”, un evento organizzato da un gruppo di base che promuove camminate e corse globali per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas.

Secondo i testimoni intervistati da NYPost, un uomo ha atteso il gruppo vicino al tribunale della contea e ha lanciato bottiglie incendiarie contro i partecipanti, colpendo almeno cinque persone. Una donna è rimasta gravemente ferita, costretta a rotolarsi a terra per spegnere le fiamme che l’avevano avvolta. Miri Kornfeld, organizzatrice dell’evento, ha confermato la dinamica, sottolineando la violenza dell’aggressione. Non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sul numero esatto di feriti o sulla gravità delle loro condizioni.

Su telegram sono apparsi vari video dell’evento

L’evento “Run for Their Lives” non è una protesta, ma una camminata pacifica per esprimere solidarietà agli ostaggi e alle loro famiglie. La marcia, iniziata alle 13:00, ha attraversato Pearl Street e 8th Street, dirigendosi verso il Pearl Street Mall, dove si è verificato l’attacco. I partecipanti si stavano recando al tribunale per registrare un video commemorativo.

La polizia di Boulder ha evacuato tre isolati intorno all’area dell’attacco, estendendo successivamente la zona di sicurezza.

Al momento, non sono stati rilasciati dettagli su eventuali arresti o sull’identità dell’attentatore. L’FBI e le forze dell’ordine locali sono sul posto per condurre le indagini, e il direttore Patel ha dichiarato su X: “Siamo consapevoli e stiamo investigando a fondo un attacco terroristico mirato a Boulder, Colorado. Forniremo aggiornamenti non appena disponibili”.

Il governatore del Colorado, Jared Polis, ha condannato fermamente l’attacco, promettendo di tenere informata la popolazione sugli sviluppi. La polizia di Boulder non ha ancora risposto alle richieste di commento da parte dei media.

L’FBI considera l’attacco un atto di terrorismo motivato dall’odio, anche se non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’assalitore o su eventuali collegamenti con gruppi estremisti. La natura mirata dell’aggressione, diretta contro un evento simbolico per la causa degli ostaggi israeliani, solleva preoccupazioni su un possibile movente antisemita o politico.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti tensioni legate a questioni internazionali, ma le autorità sottolineano l’importanza di attendere i risultati delle indagini per chiarire le circostanze. La comunità di Boulder, nota per la sua vivacità culturale e il turismo legato al Pearl Street Mall, è sotto shock. L’evento ha interrotto la normale attività domenicale, con le forze dell’ordine che hanno agito rapidamente per garantire la sicurezza pubblica.

“Run for Their Lives” ha ribadito il carattere pacifico dell’iniziativa, sottolineando che l’obiettivo è mantenere viva l’attenzione sulla sorte degli ostaggi. L’attacco rappresenta una grave escalation di violenza contro un gesto di solidarietà, suscitando condanne unanimi e avviene a solo una settimana dall’assasinio di due diplomatici israeliani a Washington.

Sicuramente vedremo delle conseguenze politiche per questo atto.