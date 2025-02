Bonifico sbagliato per 81 mila miliardi di dollari. Citigroup nei guai per i mancati controlli negli USA

Citigroup ha accreditato sul conto di un cliente 81.000 miliardi di dollari quando avrebbe dovuto inviarne solo 280. Al cliente sarà venuto un colpo, ma anche alla banca, soprattuttoperché questo un errore potrebbe ostacolare il suo tentativo di convincere le autorità di regolamentazione di aver risolto i propri problemi di controllo delle attivitàoperative.

Il trasferimento interno errato, avvenuto lo scorso aprile e non segnalato in precedenza, è sfuggito sia a un addetto ai pagamenti che a un secondo funzionario incaricato di controllare la transazione prima che fosse approvata per l’elaborazione all’inizio dell’attività del giorno successivo.

Un terzo dipendente ha rilevato un problema con i saldi dei conti bancari, individuando il pagamento 90 minuti dopo che era stato registrato. Il pagamento è stato stornato diverse ore dopo, secondo un resoconto interno dell’evento visto dal Financial Times e da due persone che hanno familiarità con l’evento.

Nessun fondo ha lasciato la Citibank, con grande tristezza del cliente bonificato, che ha rivelato il “quasi incidente” alla Federal Reserve e all’Office of the Comptroller of the Currency, (OCC) secondo un’altra persona a conoscenza della questione.

La banca ha dichiarato che i suoi “controlli investigativi hanno prontamente identificato l’errore di immissione tra due conti della contabilità generale di Citi e abbiamo annullato la registrazione” e che questi meccanismi “avrebbero anche impedito che i fondi lasciassero la banca”.

Ha aggiunto: “Anche se non ci sono state conseguenze per la banca o per il nostro cliente, l’episodio sottolinea i nostri continui sforzi per continuare a eliminare i processi manuali e automatizzare i controlli”.

Secondo un rapporto interno, l’anno scorso Citi ha registrato un totale di 10 incidenti sfiorati (cioè quando una banca processa l’importo sbagliato ma alla fine riesce a recuperare i fondi) per un valore pari o superiore a 1 miliardo di dollari. La cifra è leggermente diminuita rispetto ai 13 dell’anno precedente, ma siamo ben al dsopra dello zero. Citi ha rifiutato di commentare questa serie più ampia di eventi.

I mancati incidenti non devono essere segnalati alle autorità di regolamentazione, il che significa che non ci sono dati pubblici completi sulla frequenza con cui questi incidenti si verificano nel settore. Diversi ex regolatori e gestori del rischio bancario hanno affermato che i mancati incidenti di importo superiore a 1 miliardo di dollari sono insoliti nel settore bancario statunitense.

La serie di incidenti sfiorati alla Citi evidenzia come la banca di Wall Street stia lottando per riparare i suoi problemi operativi quasi cinque anni dopo aver erroneamente inviato 900 milioni di dollari ai creditori impegnati in una controversa battaglia sul debito del gruppo cosmetico Revlon.

L’errato pagamento di Revlon da parte della Citi ha portato alla destituzione dell’allora amministratore delegato Michael Corbat, a pesanti multe e all’imposizione di ordini di consenso normativi che le imponevano di risolvere la questione.

Jane Fraser, che nel 2021 ha sostituito Corbat come massimo dirigente di Citi, ha descritto la risoluzione delle questioni normative di Citi come la sua “massima priorità”. Tuttavia, l’anno scorso il gruppo è stato multato per 136 milioni di dollari dall’OCC e dalla Federal Reserve per non aver corretto i problemi nel controllo del rischio e nella gestione dei dati.

In questo caso il pagamento, che andava in Brasile, ha obbligato l’adddetto a compilare un modulo di backup e di controllo per i bonifici extra USA, che, per motivi non chiari, era precompilata con 15 zeri. Chi doveva fare il bonifico prima doveva cancellare i 15 zeri, cossa che, questa volta, il cassiere si è dimenticato di fare