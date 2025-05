Recenti immagini satellitari rivelano una significativa concentrazione di bombardieri pesanti statunitensi a Diego Garcia, con quattro B-52 che si aggiungono ad almeno sei bombardieri stealth B-2 già presenti da un mese, il più grande dispiegamento di questo tipo da anni.

Questo rafforzamento serve come forte messaggio di deterrenza, principalmente rivolto all’Iran e ai suoi proxy Houthi nello Yemen, nonostante il nuovo cessate il fuoco USA-Houthi in vigore dal 6 maggio.

I B-2 offrono capacità di attacco a penetrazione profonda, mentre i B-52 forniscono un’enorme capacità di carico utile convenzionale e nucleare.

Operando dalla base strategica dell’Oceano Indiano, gli Stati Uniti possono proiettare il loro potere in tutto il Medio Oriente, rassicurando gli alleati e segnalando la loro prontezza.

Bombardieri pronti a colpire l’Iran?

Recenti immagini satellitari hanno mostrato 10 bombardieri pesanti statunitensi di stanza a Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Quattro di questi sono B-52 e si aggiungono ai bombardieri stealth B-2 che stazionano a Diego Garcia da almeno un mese.

Si tratta del maggior numero di bombardieri statunitensi visti a Diego Garcia da molto tempo a questa parte. La presenza dei bombardieri solleva delle domande: I B-52 sono lì per sostituire i B-2 o gli Stati Uniti si stanno preparando per operazioni aeree estese? Oppure si tratta di un ridispiegamento coerente con la posizione di Trump che vede il Pacifico come centrale nella strategia USA?

Allontanarsi dallo Yemen

Il B-52 è uno dei bombardieri più potenti al mondo in termini di capacità di carico utile. Questi bombardieri possono trasportare armi convenzionali e nucleari in grandi quantità; sono costruiti per la deterrenza e la proiezione di potenza.

Stazionando questi bombardieri a Diego Garcia, gli Stati Uniti possono rispondere rapidamente alle minacce nella regione, comprese quelle poste dall’Iran e dai ribelli Houthi nello Yemen.

All’inizio della settimana l’amministrazione Trump ha annunciato di aver concordato un cessate il fuoco con gli Houthi nello Yemen. Tuttavia, i bombardieri rimangono, probabilmente come deterrente per scoraggiare il gruppo ribelle dal violare la sua parte dell’accordo. Comunque il medio Oriente resta un’area critica, per le risorse naturali e per le rotte commerciali che lo percorrono.

Lo schieramento di bombardieri B-52 a Diego Garcia, un’isola controllata dalla Gran Bretagna, è la continuazione di questa politica.

Perché gli Stati Uniti vogliono bombardieri nell’Oceano Indiano

L’Iran è stato un punto focale della politica estera degli Stati Uniti per decenni. Il suo programma nucleare e le sue attività regionali sono particolarmente preoccupanti. Il dispiegamento di bombardieri B-52 e B-2 è visto come un messaggio diretto all’Iran, che segnala la disponibilità degli Stati Uniti a intraprendere un’azione militare se necessario. Questa mossa arriva in mezzo a nuove tensioni sulle ambizioni nucleari dell’Iran e sul suo sostegno a gruppi per procura nella regione.

Nello stesso tempo l’arrivo dei B-53 potrebbe anche essere un semplice avvicendamento per i B-2 , che però segnerebbe una presenza quasi permanente americana nell’area.