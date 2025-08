Boeing: sciopero nella sezione Difesa. F-15EX e F/A-18 a rischio

Problemi per gli sforzi di rafforzamento della difesa USA. Come riporta il Financial Times, diverse migliaia di lavoratori della Boeing Defense erano pronti a scioperare lunedì dopo aver respinto l’ultima offerta contrattuale dell’azienda, creando nuovi problemi per il gigante aerospaziale.

Circa 3.200 membri dell’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) che lavorano negli stabilimenti della Boeing Defense nella zona di St. Louis hanno votato per respingere l’ultima proposta quadriennale della Boeing.

“Lo sciopero inizierà a mezzanotte di lunedì”, ha dichiarato il sindacato in un comunicato domenica.

I lavoratori costruiscono i caccia F-15 Eagle e F/A-18 Super Hornet, oltre a vari missili e munizioni.

Il settore della difesa della Boeing, che conta oltre 19.000 dipendenti, ha generato circa il 29% dei 22,75 miliardi di dollari di ricavi del secondo trimestre dell’azienda.

L’unità di difesa, che a marzo si è aggiudicata il contratto per la costruzione del jet da combattimento F-47 di nuova generazione degli Stati Uniti, ha migliorato le sue prestazioni economiche ed operative.

Nel secondo trimestre ha registrato un utile operativo di 110 milioni di dollari, rispetto a una perdita operativa di 913 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente.

Nel corso degli anni, il settore della difesa è stato afflitto da oneri dovuti a costi superiori al previsto su contratti a prezzo fisso e ritardi nella produzione, tra cui due nuovi jet presidenziali Air Force One.

Il potenziale blocco del lavoro arriva a meno di un anno dallo sciopero di due mesi dei 33.000 lavoratori degli stabilimenti Boeing nello Stato di Washington, che è costato all’azienda diversi miliardi di dollari e ha bloccato la produzione del jet commerciale 737 Max.

Ciò avviene anche mentre Boeing persegue una più ampia inversione di tendenza dopo lo sciopero del 2024 e l’esplosione di un pannello della porta di un jet dell’ Alaska Airlines in volo, che ha sollevato nuove domande sulla qualità della produzione e ha portato a un limite di produzione imposto dalle autorità di regolamentazione sul 737 Max.

Anche l’ incidente aereo di Air India avvenuto a giugno, che ha coinvolto un Boeing 787-8, ha gettato un’ombra sui tentativi di ripresa dell’azienda, anche se le conclusioni preliminari degli investigatori indiani hanno raccomandato di non intraprendere alcuna azione contro la compagnia.

I lavoratori del Missouri “costruiscono gli aerei e i sistemi di difesa che garantiscono la sicurezza del nostro Paese”, ha dichiarato Sam Cicinelli, vicepresidente generale dell’IAM per il Midwest. “Meritano un contratto che garantisca la sicurezza delle loro famiglie e riconosca la loro competenza senza pari.“

”Siamo delusi che i nostri dipendenti abbiano rifiutato un’offerta che prevedeva un aumento salariale medio del 40% e risolveva la loro principale questione relativa agli orari di lavoro alternativi”, ha dichiarato Dan Gillian, vicepresidente di Boeing Air Dominance, in una nota.

La società ha minimizzato il potenziale impatto di qualsiasi sciopero, sottolineando la sua portata relativamente minore rispetto allo sciopero del 2024.

“Siamo preparati a uno sciopero e abbiamo implementato pienamente il nostro piano di emergenza per garantire che la nostra forza lavoro non in sciopero possa continuare a supportare i nostri clienti”, ha affermato Gillian.

L’amministratore delegato di Boeing, Kelly Ortberg , ha dichiarato agli analisti durante una conference call sui risultati finanziari martedì che la società “supererà questa situazione”.

“L’ordine di grandezza di questo evento è molto, molto inferiore a quello che abbiamo visto lo scorso autunno… Non mi preoccuperei troppo delle implicazioni dello sciopero”, ha affermato, aggiungendo che qualsiasi interruzione del lavoro non avrebbe sviato Boeing dal proprio percorso verso una ricostruzione degli utili.

Nello stesso tempo però ogni rallentamento viene a costituire un problema per gli sforzi di riarmo degli USA. Gli F-15 EX Eagle II dovrebbero sostituire i vecchi F-15C della guardia nazionale, hanno caratteristiche molto superiori e sono in corso di consegna all’aviazione.