Il Qatar ha donato un jet multimilionario all’amministrazione Trump, perché ne faccia il suo nuovo Air Force One.

Il dono ha suscitato grandi polemiche, perché sarebbe il più grande dono mai fatto alla Presidenza USA, ma sorge spontanea la domanda: qual è la differenza tra questo jumbo Boeing 747 e l’attuale Air Force One?

Le differenze principali riguardano il tipo di aeromobile, l’età e la tecnologia, il costo, le dimensioni, il design degli interni e lo scopo del viaggio.

Tipo di aeromobile

Gli attuali aerei Air Force One (ce ne sono due) su cui vola il presidente Donald Trump sono versioni militari del Boeing 747-200B, noto come VC-25A.

Il regalo del Qatar è stato un Boeing 747-8i, la versione più grande e più recente della serie 747 del produttore di aerei con sede a Seattle, nello stato di Washington.

Quali sono le d nonifferenze di età, tecnologia e dimensioni

L’Air Force One di Trump è entrato in servizio nel 1990 e nel corso del tempo è stato sottoposto ad alcuni aggiornamenti. Secondo quanto riferito, l’attuale modello dovrebbe essere sostituito dal VC-25B, leggermente più recente, ma comunque della stessa era tecnologica.

Il 747-8i donato dal Qatar è stato costruito nel 2012 e utilizza motori moderni e caratteristiche di efficienza nei consumi. Sebbene le immagini dell’interno dell’aereo non siano state rivelate, è probabile che la cabina sia dotata di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Si tratta di un aereo già nato nell’era digitale, non adattato a questa finalità.

Le dimensioni sono poi completamente diverse: La capacita passeggeri del Boeing 747-200 varia a seconda della configurazione interna scelta dalle compagnie aeree. In una configurazione tipica a 3 classi, poteva ospitare circa 238 passeggeri se veniva trasportato anche cargo sul ponte principale (versione Combi).

Il Boeing 747-8 Intercontinental (la versione passeggeri) ha una capacità tipica di 467 passeggeri in una configurazione a tre classi.

Comunque parliamo di aerei del passato: l’ultimo Boeing 747, un modello 747-8F (versione cargo), è stato prodotto ed è uscito dalla fabbrica Boeing di Everett il 6 dicembre 2022 ed è stato consegnato ad Atlas Air il 31 gennaio 2023, segnando la fine della produzione dello storico jumbo jet dopo oltre 50 anni.

Costo e dimensioni diverse. Quali sono?

L’Air Force One può ospitare fino a 70 passeggeri ed è lungo circa 231 piedi, 71 metri. Ha un’autonomia di circa 7.800 miglia, 12500 km, con un pieno di carburante.

Ogni Air Force One è costato originariamente 325 milioni di dollari ed entrambi hanno ricevuto miliardi di dollari in aggiornamenti nel corso degli anni di utilizzo presidenziale.

L’aereo del Qatar può percorrere circa 8.000 miglia, 12.900 km, ed è lungo circa 250 piedi, 76 metri. Il suo valore stimato è di 400 milioni di dollari, probabilmente a causa dei lussuosi interni

Design degli interni: principi guida diversi

L’Air Force One è stato personalizzato per scopi di comando e controllo, progettato per comunicazioni di livello militare e rifornimento in volo. L’aereo include una suite medica, sale conferenze sicure, aree per il personale e uno spazio in cabina riservato esclusivamente al presidente.

Il 747-8i è più simile a un palazzo volante, con interni lussuosi che privilegiano il comfort rispetto alle funzioni militari. L’aereo donato dal Qatar ha più spazi sociali, come saloni e sale da pranzo. Sicuramente ha una dotazione speciale di sicurezza e di telecomunicazioni, ma non al livello di quello americano.

Aerei nati con funzioni diverse. Sono adattabili?

L’Air Force One è l’aereo ufficiale del presidente degli Stati Uniti ed è tecnicamente gestito dall’aeronautica militare statunitense, il che lo rende di proprietà del governo. È stato realizzato per la sicurezza nazionale e il comando globale durante i viaggi del presidente per affari ufficiali della Casa Bianca.

Il lussuoso jumbo jet del Qatar è stato ordinato dalla famiglia reale qatariota e alla fine è stato donato alla famiglia reale giordana, in particolare al re Abdullah II. È stato utilizzato per il trasporto di VIP e non è soggetto a operazioni militari o di comando statale.

Il presidente Trump ha continuato a difendere la sua decisione di accettare un jet da 400 milioni di dollari dal Qatar durante un’intervista:

“Ora, alcuni dicono: ‘Oh, non dovresti accettare regali per il Paese’. La mia posizione è: perché non dovrei accettare il regalo? Lo stiamo dando a tutti gli altri, perché non dovrei accettarlo?”

Questo non toglie che il dono del Qatar sia nato per finalità completamente diverse e dovrà essere riadattato, nei sistemi di comunicazione e sicurezza, per renderlo adeguato a quelli del capo di stato di una superpotenza.

Comunque il successore di Trump avrà dei problemi: il Boeing 747 non è più in produzione e dovrà accontentarsi di un single decker, un aereo a un solo piano.