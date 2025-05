Domenica mattina sono emersi nuovi dettagli che rivelano che l’amministrazione Trump potrebbe presto ricevere uno dei più preziosi regali da parte di un governo straniero: un Boeing 747-8 jumbo jet dalla famiglia reale del Qatar. Il 747 sarà equipaggiato con sistemi di comunicazione e altre attrezzature per trasformarsi in Air Force One.

ABC News ha citato persone che hanno familiarità con il trasferimento, affermando che il dono del jumbo jet della famiglia reale del Qatar sarà annunciato la prossima settimana, quando il Presidente Trump visiterà il Qatar per il suo tour in Medio Oriente, il primo grande tour del suo secondo mandato. Il tour si concentrerà sugli affari in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Le fonti hanno detto che il 747 sarà trasferito all’aeronautica militare degli Stati Uniti per soddisfare le specifiche tecniche necessarie a far volare il presidente e i membri del suo staff.

Per mesi, il Presidente Trump si è detto eccessivamente frustrato per i ritardi nei tempi di produzione del nuovo Air Force One della Boeing.L’aereo avrebbe dovuto essere consegnato nel 2025, invece è stato ritardato al 2029. A febbraio, Edward Lawrence di FOX Business ha confermato che la Boeing ha subito problemi alla catena di fornitura globale che hanno modificato i tempi del progetto e ritardato la data di completamento al 2029.

Ovviamente l’aereo non potrebbe diventare immediatamente operativo: il presidente ha incaricato l’appaltatore della difesa L3Harris Technologies di convertire il lussuoso 747 in Air Force One, con una tempistica di completamento entro l’autunno di quest’anno, dotandolo di apparati di comunicazione e di sicurezza adatti a un aereo presidenziale.

Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha dichiarato a FOX Business: “È ridicolo che la consegna di un nuovo aereo dell’Air Force One sia stata ritardata per così tanto tempo”.

Sempre a febbraio, il Presidente ha visitato il 747 del Qatar all’aeroporto internazionale di West Palm Beach e ha dichiarato ai giornalisti di non essere “contento” della Boeing.

Considerando che al Presidente degli Stati Uniti non è consentito ricevere regali da governi stranieri, il jet 747 sarà trasferito all’USAF (governo degli Stati Uniti), non a Trump personalmente. Quindi si tratta di un dono agli USA, non a Trump, che non può accettare questo tipo di dono da un Capo di Stato.

La ABC ha citato fonti che hanno fornito ulteriori dettagli sulla legalità del regalo:

Anticipando queste domande, le fonti hanno detto alla ABC News che gli avvocati dell’ufficio legale della Casa Bianca e del Dipartimento di Giustizia hanno redatto un’analisi per il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, concludendo che è legale per il Dipartimento della Difesa accettare l’aereo come regalo e successivamente consegnarlo alla biblioteca di Trump, e che non viola le leggi contro la corruzione o il divieto della Costituzione (la clausola degli emolumenti) di qualsiasi funzionario del governo degli Stati Uniti che accetti doni “da qualsiasi re, principe o Stato straniero”.

Fonti hanno riferito alla ABC News che il procuratore generale Pam Bondi e il principale avvocato della Casa Bianca di Trump, David Warrington, hanno concluso che sarebbe stato “legalmente ammissibile” che la donazione dell’aereo fosse condizionata al trasferimento della sua proprietà alla biblioteca presidenziale di Trump prima della fine del suo mandato.

Le fonti hanno detto che la settimana scorsa Bondi ha fornito un memorandum legale indirizzato all’ufficio legale della Casa Bianca, dopo che Warrington le aveva chiesto un parere sulla legalità dell’accettazione di una simile donazione da parte del Pentagono.

L’aereo sarà trasferito alla Trump Presidential Library Foundation entro il 1° gennaio 2029, e tutti i costi relativi al suo trasferimento saranno pagati dall’aeronautica militare statunitense, hanno dichiarato le fonti alla ABC News.

I qatarini hanno certamente superato se stessi prima di dare il benvenuto al Presidente. Trump visiterà anche emirati Arabi Uniti e Emirati Arabi Uniti. Chissà cosa regaleranno i capi di stato di questi due paesi, a parte un prezzo del petrolio contenuto.