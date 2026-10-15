BMW svuota la Germania: tecnici in aereo ogni settimana per addestrare gli ungheresi che li sostituiranno

L’industria automobilistica tedesca sta vivendo una delle sue contraddizioni più drammatiche: mentre in patria si preparano pesanti tagli al personale, decine di specialisti vengono imbarcati regolarmente su aerei di linea per andare a insegnare il mestiere a chi prenderà il loro posto.

L’attività è continuativa. Da almeno due anni la casa di Monaco organizza veri e propri ponti aerei con Airbus A321 per trasportare ingegneri e tecnici esperti da Monaco e Lipsia verso il nuovo impianto ungherese di Debrecen.

L’obiettivo è tanto semplice quanto amaro: addestrare in fretta una forza lavoro locale che spesso non ha mai visto una catena di montaggio, mentre in Germania il gruppo si prepara a tagliare fino a 8.000 posti nell’indotto entro la fine del prossimo anno.

La fuga verso est: costi stracciati ed energia a basso prezzo

I costruttori tedeschi non scelgono l’Ungheria per caso. Il Paese, fino a poco tempo fa guidato da Viktor Orbán ed ora da Petér Magyar, offre condizioni che in Germania sono ormai un miraggio:

Costo del lavoro: quasi tre volte inferiore rispetto ai livelli tedeschi.

quasi tre volte inferiore rispetto ai livelli tedeschi. Tassazione: aliquote fiscali tra le più basse d’Europa per le imprese.

aliquote fiscali tra le più basse d’Europa per le imprese. Prezzi dell’energia: forniture stabili e costi della bolletta nettamente più leggeri rispetto alle tariffe proibitive imposte dalla transizione energetica a Berlino, anche grazie all’energia nucleare.

Il confronto tra i due sistemi produttivi chiarisce bene i motivi della transumanza industriale:

Fattore produttivo Germania Ungheria Costo orario del lavoro Elevato (circa il triplo) Basso e competitivo Costo energetico industriale Tra i più cari al mondo Contenuto e agevolato Pressione fiscale d’impresa Elevata e burocratica Tra le più basse in UE Disponibilità di tecnici esperti Storica, ma in dismissione Molto scarsa (richiede formazione da zero)

BMW ha investito oltre due miliardi di euro a Debrecen. Questa fabbrica modello è il laboratorio mondiale della “Neue Klasse”, la nuova generazione di auto elettriche a partire dal suv iX3.

Gli ordini superano già quota 100.000 unità e oltre 30.000 veicoli sono stati consegnati. La capacità iniziale di 150.000 vetture l’anno potrà essere ampliata rapidamente.

Non è un caso isolato. Mercedes-Benz ha investito un miliardo di euro negli ultimi quattro anni a Kecskemét, portando la capacità a 400.000 unità l’anno: diventerà presto la più grande fabbrica europea della stella a tre punte.

Il paradosso del personale volante

Questa delocalizzazione aggressiva si scontra però con la realtà demografica: l’Ungheria conta meno di dieci milioni di abitanti, meno della sola Baviera o del Baden-Württemberg. Mancano operai qualificati e mancano le figure tecniche.

Per far partire le linee della Neue Klasse, BMW ha dovuto inventarsi il “simulatore volante“: gruppi continui di specialisti tedeschi partono a inizio settimana per istruire i neoassunti ungheresi e garantire gli standard qualitativi bavaresi.

Ovviamente i sindacati di IG Metall sono sul piede di guerra. Per loro è inaccettabile che il capitale e le competenze accumulate dai lavoratori tedeschi vengano usati per scavarsi la fossa da soli, accelerando il declino manifatturiero della Germania. Però così va la vita, soprattutto nella Germania della delocalizzazione.

Mentre a Monaco si continua a produrre la i3 e a Dingolfing la Serie 3 a combustione, il cuore dell’innovazione elettrica si è già spostato sul Danubio. Ovviamente la delocalizzazione ha delle conseguenze: si addestrano capacità fuori dalla Germania che, un giorno, potrebbero essere impiegate dai concorrenti. Però ormai nessuno ha più grosso desiderio di investire nella Repubblica Federale.