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Blocco export gasolio USA: per fortuna Ted Cruz rassicura clienti e raffinerie
Scontro aperto alla Casa Bianca: Trump valuta lo stop all’export di gasolio, ma industria ed esperti avvertono sul rischio di paralisi economica e rincari fino al 2027. Il senatore Cruz rassicura l’industria
Le dichiarazioni dell’amministrazione Trump su un potenziale divieto di esportazione di gasolio hanno messo in luce punti di vista divergenti su come affrontare la crisi globale della raffinazione, che potrebbe presto trasformarsi in uno shock economico. Il presidente Donald Trump si è espresso a favore di un divieto di esportazione di gasolio, mentre il segretario all’Energia Chris Wright si è opposto a un divieto generalizzato e ha invece incoraggiato l’adozione di misure da parte dell’industria per aumentare l’offerta interna.
Politico ha riferito a metà settimana che l’amministrazione stava preparando un possibile divieto di esportazione della durata di 90 giorni. Venerdì in tarda serata, tuttavia, il senatore Ted Cruz ha comunicato ai dirigenti delle raffinerie di aver ricevuto rassicurazioni dalla Casa Bianca sul fatto che il divieto non sarebbe stato attuato.
Bloomberg riferisce che Cruz ha trasmesso tali rassicurazioni della Casa Bianca ai dirigenti delle raffinerie durante una teleconferenza organizzata dall’American Fuel and Petrochemical Manufacturers Association.
Ecco ulteriori dettagli forniti dal sito:
Il presidente vuole vedere calare i prezzi alla pompa e sta valutando tutte le opzioni sul tavolo, ha affermato un funzionario della Casa Bianca. I rappresentanti di Cruz e dell’American Fuel and Petrochemical Manufacturers Association, che ha condotto la teleconferenza, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Certamente, questa posizione è in linea con il messaggio diffuso da mesi da alcuni dei principali collaboratori di Trump, che hanno costantemente avvertito che le restrizioni alle esportazioni di gasolio finirebbero per causare più danni che benefici.
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Cruz, repubblicano del Texas, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni dalla Casa Bianca, non specificatamente dal presidente. Non ha fornito ulteriori dettagli su chi avesse escluso un divieto alle esportazioni, hanno riferito le fonti.
Altri strumenti a disposizione dell’amministrazione Trump potrebbero riguardare le tasse e i costi normativi. I funzionari hanno discusso la possibilità di consentire l’uso sulle autostrade del gasolio rosso, normalmente riservato all’uso fuoristrada. Un simile cambiamento potrebbe sospendere alcune tasse sul gasolio, compresa l’imposta federale di circa 24 centesimi al gallone. Questo ridurrebbe sensibilmente i prezzi.
Il segretario all’Energia Chris Wright, ex presidente e amministratore delegato di Liberty Energy, ha messo in guardia dalle gravi ripercussioni di un divieto di esportazione del gasolio e ha invece sottolineato la necessità di cambiamenti volontari da parte dell’industria per aumentare l’offerta interna di gasolio.
“Non interromperemo le esportazioni di diesel statunitense”, ha affermato Wright mercoledì, lasciando tuttavia spazio ad adeguamenti riguardo alle destinazioni del carburante proveniente dalle raffinerie statunitensi.
La scorsa settimana, Theresa Chen, analista di Barclays specializzata nel settore della raffinazione e del midstream, ha avvertito i clienti che una proposta di divieto alle esportazioni di diesel dagli Stati Uniti sarebbe “dannosa per il complesso di raffinazione statunitense e difficilmente garantirebbe il previsto alleggerimento dei prezzi”.
Chen ha sottolineato un problema fondamentale: trattenere il gasolio all’interno del Paese non garantisce che possa arrivare alle pompe di benzina.
Nikhil Bhandari, analista del settore energetico di Goldman Sachs, ha avvertito i clienti all’inizio della scorsa settimana che il sistema di raffinazione globale sarà sotto pressione fino al 2027, con i prezzi del gasolio e della benzina che dovrebbero rimanere elevati.
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