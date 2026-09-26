Blocco export gasolio USA: per fortuna Ted Cruz rassicura clienti e raffinerie

Le dichiarazioni dell’amministrazione Trump su un potenziale divieto di esportazione di gasolio hanno messo in luce punti di vista divergenti su come affrontare la crisi globale della raffinazione, che potrebbe presto trasformarsi in uno shock economico. Il presidente Donald Trump si è espresso a favore di un divieto di esportazione di gasolio, mentre il segretario all’Energia Chris Wright si è opposto a un divieto generalizzato e ha invece incoraggiato l’adozione di misure da parte dell’industria per aumentare l’offerta interna.

Politico ha riferito a metà settimana che l’amministrazione stava preparando un possibile divieto di esportazione della durata di 90 giorni. Venerdì in tarda serata, tuttavia, il senatore Ted Cruz ha comunicato ai dirigenti delle raffinerie di aver ricevuto rassicurazioni dalla Casa Bianca sul fatto che il divieto non sarebbe stato attuato.

Bloomberg riferisce che Cruz ha trasmesso tali rassicurazioni della Casa Bianca ai dirigenti delle raffinerie durante una teleconferenza organizzata dall’American Fuel and Petrochemical Manufacturers Association.

Ecco ulteriori dettagli forniti dal sito:

Il presidente vuole vedere calare i prezzi alla pompa e sta valutando tutte le opzioni sul tavolo, ha affermato un funzionario della Casa Bianca. I rappresentanti di Cruz e dell’American Fuel and Petrochemical Manufacturers Association, che ha condotto la teleconferenza, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Certamente, questa posizione è in linea con il messaggio diffuso da mesi da alcuni dei principali collaboratori di Trump, che hanno costantemente avvertito che le restrizioni alle esportazioni di gasolio finirebbero per causare più danni che benefici.

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Cruz, repubblicano del Texas, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni dalla Casa Bianca, non specificatamente dal presidente. Non ha fornito ulteriori dettagli su chi avesse escluso un divieto alle esportazioni, hanno riferito le fonti.