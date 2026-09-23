Pericolo per l’Europa: Trump appoggia il blocco all’export di gasolio dagli USA

Il presidente Trump ha dichiarato il proprio sostegno a un possibile divieto sulle esportazioni di gasolio, alla luce dei prezzi record registrati alla pompa, una mossa che rischia di mettere in grave difficoltà l’Europa, come avevamo anticipato alcuni giorni fa.

“Ho detto: non esportiamo il gasolio. Ne produciamo molto… L’ho chiesto. L’ho chiesto ai miei collaboratori”, ha affermato Trump, come riportato da Reuters, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana.

Il commento fa seguito a una dichiarazione del Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui l’amministrazione stava valutando l’efficacia di un simile divieto sulle esportazioni e se questo dovesse essere parziale o totale. Martedì la media nazionale statunitense del gasolio ha raggiunto i 6,5276 dollari, secondo l’ AAA .

Trump endorses a ban on diesel exports: "I've called for that too. I've said, let's not send out the diesel." (Trump has in fact called for other nations to buy energy from the US!) pic.twitter.com/GVYILw1ou4 — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

L’idea di un divieto sulle esportazioni di gasolio è emersa all’inizio di questo mese, quando il deputato Tim Burchett ha presentato la scorsa settimana un disegno di legge in tal senso. Il leader della maggioranza al Senato John Thune ha appoggiato la proposta. Il segretario all’Energia Chris Wright e il segretario agli Interni Doug Burgum si oppongono, ritenendola una cattiva idea che alla fine si ritorcerebbe contro di noi, ma il fatto stesso che alcuni legislatori abbiano preso in considerazione un divieto alle esportazioni suggerisce che la situazione dell’offerta sia piuttosto grave anche per il più grande produttore mondiale di petrolio.

«Il carburante americano dovrebbe restare in patria per gli americani», ha affermato martedì in una dichiarazione il senatore dell’Alaska Dan Sullivan, come riportato da Reuters. «Il costo del gasolio è semplicemente troppo alto. Chiedo una sospensione temporanea delle esportazioni di gasolio americano, in modo da poter ricostituire le nostre riserve in vista dell’inverno e dare la priorità alle famiglie americane e dell’Alaska».

Alcuni giorni fa avevamo analizzato la possibilità di un blocco delle esportazioni americane, che metterebbe in difficoltà l’Unione Europea, che ha più che raddoppiato il proprio import da oltreoceano. La Germania potrebbe avere dei grossi problemi, ma anche l’Italia dipende parzialmente da questo carburante:

Con il presidente degli Stati Uniti che ha manifestato il proprio sostegno a tale mossa, le possibilità di un divieto sono aumentate. In precedenza, Trump aveva attribuito la responsabilità dell’impennata dei prezzi del gasolio negli Stati Uniti all’Ucraina e ai suoi attacchi con droni contro le raffinerie russe, invitando il presidente Zelensky a fermare gli attacchi affinché i prezzi possano scendere.

A seguito degli attacchi alle raffinerie, la Russia ha istituito un divieto sulle proprie esportazioni di gasolio, contribuendo a una grave carenza poiché le esportazioni di gasolio dal Medio Oriente sono compromesse dalla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran.