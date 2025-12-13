Blitz in alto mare: le Forze Speciali USA sequestrano “tecnologia duale” su una nave cinese diretta in Iran

Secondo il Wall Street Journal, un’operazione segreta al largo dello Sri Lanka ha intercettato componenti critici. Intanto, nel Golfo di Oman, riprende la “guerra delle petroliere”.

Non si ferma la partita a scacchi geopolitica nelle acque calde dell’Oceano Indiano. Con una mossa che ricorda i thriller di spionaggio della Guerra Fredda, le forze speciali statunitensi hanno condotto un raid a novembre su una nave cargo in viaggio dalla Cina all’Iran. L’obiettivo? Un carico sospetto di “tecnologia militare a duplice uso”.

A rivelarlo è stato venerdì il Wall Street Journal (WSJ), citando funzionari statunitensi rimasti anonimi. Secondo le fonti, il team operativo è salito a bordo della nave a diverse centinaia di miglia dallo Sri Lanka, sequestrando materiale descritto come componenti utilizzabili sia per applicazioni civili che per la fabbricazione di armi convenzionali.

Una nave fantasma e il silenzio di Pechino

I dettagli dell’operazione rimangono avvolti in una fitta nebbia informativa. Non sono stati resi noti né il nome della nave, né il suo armatore, né tantomeno la bandiera sotto cui navigava. Un silenzio assordante arriva anche dai governi coinvolti: né l’Iran né la Cina hanno risposto immediatamente alle richieste di commento, mentre il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha preferito un “no comment”.

Tuttavia, un funzionario ha confermato al WSJ che Washington ha messo le mani su materiale “potenzialmente utile per le armi convenzionali dell’Iran”, pur ammettendo l’ambiguità intrinseca dei beni dual-use. Non è chiaro, insomma, se si trattasse di innocui circuiti o di sistemi di guida missilistica, ma, in questi casi, il confine è spesso labile e deciso dalla politica più che dalla tecnica.

Il contesto: tra sanzioni e ritorsioni

Il raid in alto mare non è un evento isolato, ma parte di uno sforzo più ampio del Pentagono per “interrompere l’approvvigionamento militare clandestino dell’Iran”. Questo avviene sulla scia di quella che il testo di riferimento definisce la “Guerra dei 12 giorni” di giugno, durante la quale Stati Uniti e Israele avrebbero colpito siti nucleari iraniani.

La tensione sui mari si sta traducendo in una vera e propria guerra di logoramento logistico, come riassunto nella seguente tabella degli eventi recenti:

Periodo Attore Azione Obiettivo Dichiarato Novembre USA Raid su cargo Cina-Iran (Oceano Indiano) Sequestro tecnologia dual-use Metà Nov. Iran (IRGC) Sequestro petroliera Isole Marshall Cargo non autorizzato Dicembre USA Sequestro petroliera venezuelana (Caraibi) Violazione sanzioni (“Furto” per Caracas) Sabato scorso Iran Sequestro petroliera straniera (Golfo di Oman) Contrabbando di 6 mln litri di carburante

Proprio sabato notte, le autorità iraniane hanno riferito di aver fermato una petroliera battente bandiera straniera al largo della provincia di Hormozgan, accusando l’equipaggio di contrabbandare milioni di litri di carburante. Mojtaba Ghahremani, capo della giustizia locale, ha definito l’operazione parte di uno sforzo di intelligence continuo.

Sembra evidente che, mentre le sanzioni internazionali sul commercio di armi con l’Iran sono state reintrodotte dall’ONU a fine settembre, la risposta di Teheran si stia concentrando sul controllo muscolare dello Stretto di Hormuz e delle rotte energetiche. Una situazione fluida, pericolosa, ma, per chi osserva le dinamiche globali, terribilmente prevedibile.

Domande e risposte

Cosa si intende esattamente per “tecnologia dual-use”?

Il termine dual-use (duplice uso) si riferisce a beni, software e tecnologie che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari.1 Esempi classici includono alcuni tipi di microchip, sensori avanzati, sostanze chimiche o macchinari di precisione. Questi beni sono sottoposti a controlli rigidi nell’export internazionale proprio perché, pur apparendo innocui, possono essere fondamentali per lo sviluppo di armamenti o programmi nucleari se finiscono nelle mani sbagliate.

Quali sono le basi legali per questi sequestri in acque internazionali?

La questione è complessa e spesso dibattuta. Gli Stati Uniti agiscono solitamente sulla base di sanzioni unilaterali o risoluzioni ONU (come il divieto di commercio d’armi con l’Iran citato nel testo). Tuttavia, intercettare una nave in acque internazionali è un atto che rasenta l’atto di guerra o la pirateria, a seconda di chi interpreta la legge marittima. Paesi come l’Iran e il Venezuela definiscono queste azioni come furti illegali, mentre Washington le considera operazioni di polizia internazionale necessarie per la sicurezza globale.

Che impatto hanno questi eventi sull’economia globale?

L’impatto immediato riguarda la sicurezza delle rotte commerciali e il costo delle assicurazioni marittime, che tende a salire vertiginosamente in aree di crisi. Sebbene il sequestro di componenti tecnologici sia mirato, la “guerra delle petroliere” crea volatilità sul prezzo del greggio. Ogni volta che una nave viene bloccata nello Stretto di Hormuz o nei Caraibi, i mercati reagiscono con nervosismo, temendo interruzioni più ampie nella catena di approvvigionamento energetico globale, con potenziali ripercussioni inflazionistiche.