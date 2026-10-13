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Blitz all’alba a Washington: l’Homeland Security perquisisce la casa di Ilhan Omar

Agenti dell’Homeland Security perquisiscono alle 6 del mattino la residenza a Washington della deputata democratica: il Dipartimento di Giustizia indaga sui documenti d’immigrazione e scuote il Congresso.

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1 ora fa

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Gli agenti federali hanno bussato alla porta prima che sorgesse il sole. Alle sei del mattino, una squadra dell’Homeland Security Investigations (HSI) si è presentata davanti all’abitazione di Washington della deputata democratica Ilhan Omar, eseguendo un mandato di perquisizione autorizzato dai giudici su richiesta diretta del Dipartimento di Giustizia.

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La mossa segna una drammatica escalation in un’indagine penale che investe direttamente i vertici del Congresso statunitense e riapre il fascicolo più spinoso sulla figura simbolo della sinistra progressista americana: la regolarità dei suoi documenti di immigrazione.

Il Dipartimento di Giustizia stringe il cerchio

A confermare l’operazione è stato lo stesso Dipartimento di Giustizia (DOJ), precisando a Fox News che l’intervento fa parte di una complessa inchiesta federale in corso. I dettagli operativi restano secretati, ma due fonti vicine al dossier hanno rivelato che l’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sui documenti presentati decenni fa dal defunto padre della parlamentare, quando l’allora bambina somala entrò negli Stati Uniti come rifugiata.

L’operazione era in qualche modo attesa. Lo scorso mese, il responsabile per la sicurezza dei confini della Casa Bianca, Tom Homan, aveva confermato pubblicamente che le autorità federali stavano esaminando le accuse a carico della deputata del Minnesota. Fino a poche settimane fa, Omar sosteneva di non aver mai ricevuto contatti dal Dipartimento per la Sicurezza Interna. Ora, il mandato di perquisizione ha spazzato via ogni residuo di cautela burocratica.

Anche trump ha fatto un riferimento diretto alle indagini.

Le tappe del caso: dal matrimonio ai moduli d’ingresso

Le ombre burocratiche sul passato di Ilhan Omar non nascono oggi, ma accompagnano la sua ascesa politica sin dal 2018. Al centro delle controversie si intrecciano due filoni distinti:

  • I documenti dell’infanzia: La veridicità e la coerenza dei moduli di richiesta d’asilo e di residenza compilati dal padre negli anni Novanta.
  • La vicenda matrimoniale del 2009: Le accuse, avanzate da diversi critici e sempre respinte con forza dalla deputata, secondo cui Omar avrebbe sposato un cittadino britannico, Ahmed Nur Said Elmi, identificato da alcuni detrattori come il suo stesso fratello, allo scopo di agevolargli lo status di immigrato.
  • Il profilo penale e la prescrizione: Come rilevato da analisti legali come Jonathan Turley, l’eventuale reato di frode migratoria deve fare i conti con termini di prescrizione stringenti, a meno che non emergano dichiarazioni false reiterate nel tempo o violazioni contestate nella fase di naturalizzazione (avvenuta nel 2000).
AnnoEvento ChiaveImplicazione Legale / Istituzionale
2000Naturalizzazione di Ilhan OmarAcquisizione della cittadinanza USA
2009Matrimonio legale con Ahmed ElmiNodo centrale dei sospetti di matrimonio fittizio
2018Elezione alla Camera dei RappresentantiEsplosione mediatica del caso sulle generalità familiari
OggiPerquisizione HSI a WashingtonApertura formale dell’azione giudiziaria sul campo

Un terremoto politico con riflessi istituzionali

La perquisizione a carico di un membro influente della Camera dei Rappresentanti non è un semplice episodio di cronaca giudiziaria. L’impatto istituzionale a Capitol Hill rischia di essere dirompente. La deputata del Minnesota rappresenta l’avanguardia del gruppo progressista della “Squad”, da sempre in rotta di collisione con la linea dura sull’immigrazione.  Lei ha subito fortemente protestato la propria innocenza e l’abuso contenuto nelle

Sul piano pratico, l’indagine manda un segnale chiarissimo all’apparato burocratico federale: non esistono franchigie o scudi istituzionali quando si riaprono i faldoni dell’immigrazione. Il Dipartimento della Sicurezza Interna mostra i muscoli, dimostrando che l’indirizzo esecutivo sul controllo dei confini e sulla revisione delle naturalizzazioni sospette viene applicato senza timori reverenziali verso il potere legislativo.

Resta aperto l’interrogativo cruciale su quale sia il reale obiettivo probatorio del blitz: se gli investigatori stiano raccogliendo prove d’archivio sui documenti infantili, se abbiano trovato discrepanze documentali recenti, o se intendano contestare una falsa attestazione continuata nel tempo. In ogni caso, il confine tra controllo di legalità e scontro politico frontale non è mai stato così sottile a Washington.

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