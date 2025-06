In soli 49 giorni il governo federale ha presentato il suo primo bilancio. La coalizione era quindi soddisfatta di sé stessa quando lunedì il nuovo bilancio è stato completato. Il nuovo bilancio è all’insegna del motto “Investire, riformare, consolidare”, ha affermato il governo federale. Sono previsti “investimenti record”, ma anche debito pubbico record, e spese improduttive (militari, ad esmepio) quasi senza nessun freno.

Ciò che il Ministero federale delle finanze non ha rivelato in tutto questo autocompiacimento è quanto siano ancora grandi i buchi nel bilancio presentato dal ministro federale delle finanze Lars Klingbeil (SPD). Questi buchi emergono tuttavia dal documento presentato dal gabinetto che il Ministero federale delle finanze ha inviato lunedì agli altri ministeri. Il documento è a disposizione del quotidiano Handelsblatt.

Secondo tale documento, solo per il periodo dal 2027 al 2029 il bilancio presenta un deficit di 144 miliardi di euro. “Con la presentazione del bilancio federale 2027 è necessario colmare un fabbisogno di circa 22 miliardi di euro. Negli anni 2028 e 2029, il fabbisogno ammonta rispettivamente a 56 miliardi e 66 miliardi di euro“, si legge nel documento del governo. Attenzione, questo deficit è un extra deficit, cioè qualcosa che va al di là della copertura prevista a debito per gli investimenti, per cui si prepara ad essere nuovo debito non voluto!

Previsti 850 miliardi di euro di nuovo debito

Nel gergo della politica di bilancio, per ”fabbisogno” si intendono le spese previste che non sono ancora compensate da entrate corrispondenti.

Lunedì sono stati resi noti il progetto di bilancio per il 2025 e la pianificazione finanziaria fino al 2029. Klingbeil prevede un indebitamento complessivo fino a 850 miliardi di euro entro il 2029. Solo quest’anno il nuovo indebitamento ammonta a circa 143 miliardi di euro. Nel 2029 l’indebitamento netto dovrebbe salire a 185 miliardi di euro.

Il governo federale sta quindi sfruttando il margine di manovra in materia di indebitamento che si è creato con l’allentamento del freno all’indebitamento per le spese di difesa e la creazione di un fondo speciale per le infrastrutture da 500 miliardi di euro. La coalizione nero-rossa intende utilizzare il debito per modernizzare le infrastrutture, potenziare l’esercito e rilanciare l’economia. Però appare evidente che i buchi di bilancio vanno ben oltre quanto sinora previsto da governo Merz e dal socialemocratico Klingbell e rischia di aprirsi un altro buco di bilancio con un incremento ulteriore del debito.

Tuttavia, ci sono delle ragioni. Innanzitutto, è importante comprendere che l’allentamento del freno all’indebitamento si riferisce solo alle spese per la difesa superiori all’1% del potere economico. Per tutte le altre spese continua a valere il freno all’indebitamento, secondo il quale la Confederazione può indebitarsi al massimo dello 0,35% del prodotto interno lordo. Se quindi si verificano spese aggiuntive, il margine di manovra si riduce.

I debiti causati dal coronavirus pesano sul bilancio

A partire dal 2028, il governo federale dovrà rimborsare i debiti contratti durante la pandemia di coronavirus, quando il freno all’indebitamento è stato temporaneamente sospeso. Si tratta di circa nove miliardi di euro all’anno.

Inoltre, l’elevato indebitamento comporta un aumento significativo degli interessi passivi, soprattutto ora, co i tassi sul debito tedesco che si sono elevati proprio a causa del nuovo debito.. Il Ministero federale delle finanze non ha fornito i dati relativi all’intero mandato, ma solo gli interessi passivi stimati per il 2025, che ammontano a 30,2 miliardi di euro. la probabilità che negli anni successivi siano più alti è non indifferente.

Lo stesso Ministero delle Finanze tedesco prevede che gli interessi passivi raddoppieranno quasi entro il 2029, raggiungendo quasi i 60 miliardi di euro. Anche questo aumento limita in modo significativo il margine di manovra finanziario del governo federale.

Il terzo motivo della stretta finanziaria è il meccanismo del freno all’indebitamento. Più l’economia va male, più il governo federale può indebitarsi. Tuttavia, questo meccanismo funziona anche al contrario. Migliori sono i risultati economici, minore è il debito consentito. Paradossalmente se gli investimenti funzionassero il governo non potrebbe indebitarsi.

Speranza di un’ulteriore riforma del freno all’indebitamento

Poiché il governo federale prevede che nel 2029 l’economia tornerà a pieno regime, il margine di manovra per nuovi debiti si riduce. “Il margine di manovra per le spese soggette alla regola del debito sarà quindi notevolmente ridotto”, hanno affermato fonti governative. Secondo tale meccanismo, il freno all’indebitamento consentirà solo un indebitamento netto di 4,9 miliardi di euro per il 2029.

Infine, il Ministero federale delle finanze avrebbe anche adottato misure preventive per le misure previste dal contratto di coalizione. Il governo federale dovrebbe quindi aver già previsto la spesa per alcuni progetti governativi.

Il ministro delle Finanze Klingbeil deve quindi riuscire in un’impresa difficile: nonostante l’allentamento del freno all’indebitamento, deve chiarire ai suoi colleghi di gabinetto che è necessario continuare a risparmiare nel bilancio federale, cioè tagliare le spese sociali, d’istruzione, sanità etc, ma spendendo centinaia di miliardi nelle armi. Sarà divertente vedere come lo spiegherà ai suoi colleghi socialdemocratici.

Tuttavia, Klingbeil potrebbe ancora avere una via d’uscita: l’Unione e l’SPD vogliono negoziare un’ulteriore riforma del freno all’indebitamento entro la fine dell’anno, cioè aprire le porte ad acora più debito, affondando in modo definitivo l’austerità tedesca per spendere, male, molto male, centinaia di miliardi in più.