Big Oil, stop alle rinnovabili: perché le major del petrolio tornano a trivellare come mai prima

Dopo anni di promesse pubbliche di abbandonare i combustibili fossili, le più grandi compagnie petrolifere del mondo stanno rispolverando le loro mappe di trivellazione e raddoppiando gli sforzi nell’esplorazione. La promessa svolta verso le energie rinnovabili è fallita, i timori per la sicurezza energetica si sono acuiti e i profitti derivanti dal petrolio e dal gas rimangono troppo elevati per essere ignorati. Ora, dal Golfo del Messico alla Namibia, le grandi compagnie petrolifere sono alla ricerca di nuovi giacimenti in un mondo che, per loro stessa ammissione, continuerà a bruciarli per decenni.

Dopo aver trascorso i primi anni del 2020 promettendo una riduzione graduale della produzione di combustibili fossili e miliardi di dollari USA in investimenti nell’energia a basse emissioni di carbonio, le più grandi compagnie petrolifere e del gas europee hanno cambiato drasticamente le loro priorità, poiché la transizione energetica si è rivelata molto più lenta del previsto e la crisi energetica ha messo in luce le carenze dell’approvvigionamento energetico convenzionale.

Le supermajor statunitensi ExxonMobil e Chevron non hanno dovuto tornare al petrolio e al gas, dato che non stavano comunque andando nella direzione delle energie rinnovabili. Tuttavia, entrambe le società stanno potenziando l’esplorazione e cercano di aggiungere risorse vantaggiose ai loro portafogli per aumentare le riserve.

Shell e BP potenziano l’esplorazione

Il cambiamento più significativo è venuto dalle major europee, che hanno ridotto di miliardi di dollari gli investimenti nelle energie rinnovabili e ora cercano di rafforzare i loro portafogli di riserve di petrolio e gas. BP e Shell hanno capito che la transizione energetica deve affrontare ostacoli più grandi del previsto e non ripaga in termini di margini di profitto e dividendi agli azionisti come fa il petrolio e il gas.

Quindi, per BP, Shell e TotalEnergies è stato un ritorno alle origini. Ciò significa maggiori sforzi di esplorazione e una maggiore attenzione alle aree e ai punti di forza che possono dare risultati.

Shell, il cui amministratore delegato Wael Sawan ha affermato che ridurre la produzione globale di petrolio e gas sarebbe “pericoloso e irresponsabile” , non è soddisfatta dei suoi recenti risultati nel campo dell’esplorazione.

“Abbiamo attraversato una fase di profondo riassetto, direi, del nostro reparto esplorazione, delle nostre capacità, del nostro funnel, perché la dura verità è che, nonostante alcuni progressi in determinate aree, non abbiamo ottenuto i risultati sperati”, ha dichiarato Sawan agli analisti durante la conference call sui risultati del secondo trimestre alla fine di luglio.

Shell continuerà a investire nell’esplorazione in aree in cui ha già una comprovata esperienza, come il Golfo del Messico, la Malesia, l’Oman e in aree come la Namibia.

“Abbiamo alcuni pozzi interessanti in arrivo nei prossimi 6-12 mesi”, ha affermato Sawan, aggiungendo che Shell punta sul lungo termine nell’esplorazione.

BP, società britannica concorrente di Shell, è stata l’ultima a riconsiderare la propria strategia e a scommettere nuovamente sul petrolio e sul gas invece che sulle energie rinnovabili.

In un importante ritorno al petrolio e al gas, BP ha annunciato a febbraio che aumenterà i propri investimenti nell’upstream petrolifero e del gas a 10 miliardi di dollari all’anno, tagliando la spesa per l’energia pulita di oltre 5 miliardi di dollari all’anno.

Nell’upstream, BP punterà all’avvio di 10 nuovi grandi progetti entro la fine del 2027 e di altri 8-10 progetti entro la fine del 2030. La produzione dovrebbe crescere fino a 2,3-2,5 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno (boed) nel 2030, con una capacità di aumento fino al 2035.

Si tratta di un netto allontanamento dalla precedente strategia di ridurre la produzione di petrolio e gas entro il 2030.

Durante la conferenza sui risultati del secondo trimestre, l’amministratore delegato di BP, Murray Auchincloss, ha annunciato l’avvio di cinque nuovi grandi progetti nel settore del petrolio e del gas finora quest’anno. BP ha anche approvato altri quattro progetti e ha fatto dieci scoperte esplorative in quello che il dirigente ha definito “il miglior anno per le scoperte a memoria d’uomo”, tra cui l’importante scoperta nel blocco Bumerangue al largo del Brasile, la più grande degli ultimi 25 anni per la supermajor.

BP non ha aumentato di molto il proprio budget per l’esplorazione negli ultimi 12 mesi, ma queste 10 scoperte effettuate finora non sono frutto della fortuna, poiché il team di esplorazione utilizza tecnologie quali l’imaging sismico e algoritmi di intelligenza artificiale, ha dichiarato agli analisti Gordon Birrell, vicepresidente esecutivo della produzione e delle operazioni di BP.

La missione del team di esplorazione “è quella di riempire il nostro serbatoio con grandi risorse che potremo poi investire in progetti importanti”, ha affermato Birrell.

La supermajor francese TotalEnergies “ha ricaricato il portafoglio di esplorazione acquisendo permessi di esplorazione nel Golfo degli Stati Uniti, in Malesia, Indonesia e Algeria” nel secondo trimestre, ha affermato il CEO Patrick Pouyanné durante la conference call sui risultati finanziari.

Exxon e Chevron continuano la caccia alle risorse

Exxon e Chevron hanno approfittato degli anni in cui le grandi compagnie petrolifere europee hanno promesso di contribuire alla transizione verde per accumulare grandi portafogli nel principale bacino di scisto degli Stati Uniti, il Permiano, e aumentare e realizzare progetti petroliferi nelle rispettive aree geografiche chiave, come la Guyana per Exxon e il Kazakistan per Chevron.

A seguito dell’acquisizione di Hess, il cui completamento è stato annunciato il mese scorso, Chevron ha acquisito il 30% del blocco offshore Stabroek in Guyana, dove l’operatore ExxonMobil sta guidando la produzione di quasi 800.000 barili al giorno (bpd) da diversi progetti nel blocco.

L’asset ha molto da offrire, in termini di risorse e denaro, a una società come Chevron, il cui rapporto di sostituzione delle riserve è diminuito negli ultimi anni e le cui riserve di petrolio e gas hanno ora raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni.

Il CEO di Chevron, Mike Wirth, ha dichiarato durante la conferenza sui risultati del secondo trimestre : “Non sono soddisfatto dei risultati dell’esplorazione degli ultimi anni, ma voglio riconoscere che il nostro team di esplorazione ha operato in un ambito piuttosto ristretto”.

Nell’ottica dell’obiettivo di Chevron di avere un portafoglio equilibrato e diversificato, “l’esplorazione deve svolgere un ruolo importante e stiamo apportando alcune modifiche al nostro programma e al nostro approccio”, ha aggiunto Wirth.

Chevron sta anche valutando l’esplorazione di frontiera, con pozzi in Suriname, Namibia ed Egitto previsti per la fine di quest’anno, ha dichiarato il vicepresidente di Chevron, Mark Nelson.

Da parte sua, Exxon, pur concentrandosi sul Permiano e sulla Guyana, sta valutando opportunità altrove e ha in cantiere accordi per l’ esplorazione in Libia e il ritorno all’esplorazione offshore di Trinidad e Tobago in blocchi a nord-ovest di Stabroek, in Guyana.

Dopo anni di investimenti globali molto bassi nell’esplorazione, le più grandi aziende internazionali del settore sono pronte a cercare nuove risorse utilizzando le tecnologie più avanzate.

“Le aziende stanno riempiendo la pipeline, non solo con progetti già pronti per la trivellazione, ma anche con l’accesso alle aree in cui potrebbero prendere in considerazione la trivellazione”, ha dichiarato al Financial Times Jessica Ciosek, responsabile della ricerca sull’esplorazione nelle Americhe presso Wood Mackenzie.