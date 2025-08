ExxonMobil torna a Trinidad e Tobago e si prende sette blocchi petroliferi offshore

ExxonMobil e il governo di Trinidad e Tobago hanno concordato i termini in base ai quali la nazione caraibica assegnerà sette blocchi di esplorazione ultra-profonda alla supermajor statunitense, secondo quanto riferito martedì a Reuters da alti funzionari governativi a conoscenza dei colloqui.

I blocchi si trovano a est di Trinidad e Tobago e a nord-ovest del blocco offshore Stabroek della Guyana, dove Exxon è a capo di un consorzio che ha già trovato 11 miliardi di barili equivalenti di petrolio, produce oltre 660.000 barili al giorno (bpd) e sta esplorando ulteriori risorse.

All’inizio di quest’anno, Trinidad e Tobago ed Exxon hanno avviato trattative per l’assegnazione alla supermajor statunitense di blocchi di esplorazione di petrolio e gas, in quello che sarebbe un ritorno nel Paese caraibico per il gigante petrolifero dopo una pausa di 20 anni.

Exxon ha lasciato Trinidad e Tobago nel 2003 a seguito di una campagna di esplorazione offshore senza successo. Ora le importanti scoperte al largo della Guyana e la vicinanza della costa orientale di Trinidad al blocco Stabroek hanno spinto Exxon a discutere un ritorno all’esplorazione al largo di Trinidad e Tobago.

“Le profondità ultra-profonde di Trinidad e Tobago potrebbero sbloccare un potenziale simile a quello del blocco Stabroek di ExxonMobil”, ha affermato Reuters citando uno studio del 2024 della società di analisi dei dati energetici TGS con sede a Houston.

La nazione caraibica è il più grande produttore di petrolio e gas della regione e si colloca al 17° posto a livello mondiale. Si prevede che il suo settore petrolifero e del gas crescerà a un tasso annuo composto del 4,4% nel decennio fino al 2030, con aziende coinvolte in tale crescita tra cui BP, Shell e la spagnola Repsol.

Nel frattempo, la Guyana, vicina di Trinidad e Tobago, è diventata il quinto esportatore di petrolio dell’America Latina in meno di un decennio, con una produzione passata da 400.000 a oltre 660.000 barili al giorno in pochi mesi, ed Exxon prevede di aumentare la produzione a 1,3 milioni di barili al giorno entro il 2030.

Exxon ha recentemente acquisito un nuovo partner nel blocco Stabroek della Guyana, dopo che Chevron ha vinto la causa arbitrale contro Exxon relativa all’acquisizione di Hess Corp. La sua espansione nella regione segna un naturale sviluppo del successo ottenuto in Guyana.