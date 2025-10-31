Biden, l'”Autopen” e i provvedimenti di Grazia: migliaia di perdoni presidenziali rischiano l’annullamento?

Chi ha ottenuto l’amnistia da Biden, firmata con la famigerata “Autopen”, rischia veramente grosso. Una commissione di controllo della Camera guidata dal Partito Repubblicano ha presentato una relazione al procuratore generale Pam Bondi in cui si afferma che il “declino cognitivo” dell’ex presidente Joe Biden era così grave che potrebbe non essere stato a conoscenza delle grazie concesse e firmate con l’autopen, il sistema automatico utilizzato da alcuni presidenti USA e che imita le loro firme.

I repubblicani sostengono che la linea di condotta più appropriata sia quella di agire con cautela, date le prove del deterioramento delle condizioni mentali di Biden: anche se il presidente fosse stato informato dei documenti in questione, anziché lasciare che i suoi collaboratori utilizzassero la sua firma autografa per falsificare le grazie presidenziali, è probabile che non avesse comunque compreso il contenuto effettivo dei documenti.

I conservatori della commissione consigliano a Bondi che le 4.245 grazie presidenziali e commutazioni di pena concesse dall’ottantaduenne democratico dovrebbero quindi essere sottoposte a revisione e potrebbero essere considerate non valide. Il senatore repubblicano Josh Hawley è intervenuto sulla questione, esprimendo profonda preoccupazione per alcune delle firme di Biden, tra cui la commutazione della pena per diversi criminali che hanno abusato di minori.

Il rapporto è stato pubblicato solo un mese dopo che uno dei principali collaboratori dell’ex presidente Joe Biden, Jeff Zients, ha dichiarato alla Commissione di vigilanza della Camera che un assistente con le sue credenziali e-mail stava dando il via libera ad alcune delle più controverse grazie “autopen”, compresa quella per il figlio Hunter Biden, e che le capacità intellettive del Presidente non erano perfette.

Hunter ha ricevuto una grazia “piena e incondizionata” per i suoi crimini all’inizio di dicembre, poco meno di due mesi prima che Joe lasciasse la carica. Biden ha approvato quasi 2.500 commutazioni il 17 gennaio, pochi giorni prima di lasciare la Casa Bianca (e ne ha emesse oltre 4.200 in totale durante il suo mandato), il numero più alto mai registrato da un presidente degli Stati Uniti e il più alto mai registrato in un solo giorno.

Se Bondi andrà avanti con le indagini sullo scandalo dell’autopen, potrebbe dare il via a una serie di procedimenti giudiziari, compresi i casi contro Hunter Biden.

Il comitato “ritiene nulle le azioni esecutive del presidente Biden firmate utilizzando l’autopen e ritiene che sia giustificato un intervento del Dipartimento di Giustizia per affrontare le conseguenze legali di tale determinazione”, ha affermato nella sua lettera a Bondi, pubblicata martedì.

La famiglia Biden è anche oggetto di una nuova indagine sui continui sospetti che abbia abusato delle proprie posizioni politiche per raccogliere tangenti da funzionari stranieri in cambio di favori (traffico di influenze). Biden non si è auto-graziato prima di lasciare l’incarico, probabilmente a causa dell’immunità presidenziale per gli “atti ufficiali” stabilita dalla Corte Suprema nel 2024.

Il presidente Biden e la famiglia sono stati accusati di numerosi comportamenti sospetti, come tutti gli atti collegati a Burisma. Il suo ufficio ha poi concesso il perdono a se stesso, ai suoi collaboratori e ai suoi alleati al momento di lasciare la Casa Bianca, come mezzo per evitare qualsiasi responsabilità futura. Sarebbe una beffa, per lui e la sua famiglia, se quei perdoni si rivelassero nulli e privi di validità.

Domande e risposte

Cos’è esattamente l’Autopen e perché è un problema in questo caso?

L’Autopen è un dispositivo meccanico usato per replicare automaticamente la firma di una persona. Negli USA, diversi presidenti l’hanno usata per documenti di routine. Il problema sollevato qui non è l’uso della macchina in sé, ma il sospetto che sia stata usata per atti presidenziali fondamentali (come le grazie) senza che il Presidente Biden, a causa del presunto declino cognitivo, ne comprendesse appieno il contenuto. Se così fosse, le firme non rappresenterebbero la sua reale volontà, rendendo gli atti potenzialmente nulli.

Perché la grazia a Hunter Biden è così centrale nella vicenda?

Hunter Biden è il figlio dell’ex presidente. La sua grazia “piena e incondizionata” per i suoi crimini, concessa poco prima della fine del mandato, è vista dai critici come un palese conflitto di interessi. Il fatto che anche questa grazia sia stata firmata con “Autopen”, come dichiarato da un ex collaboratore, la rende il simbolo dello scandalo. Se le grazie venissero invalidate, Hunter Biden perderebbe la sua immunità legale e potrebbe essere nuovamente processato.

Cosa succede ora e cosa rischiano le persone graziate?

La commissione della Camera ha inviato il suo rapporto al Procuratore Generale Pam Bondi. La decisione spetta a lei: può ignorare il rapporto o avviare un’indagine formale del Dipartimento di Giustizia. Se il Dipartimento dovesse determinare che le 4.245 grazie sono legalmente nulle, tutte le persone che hanno ricevuto il perdono o la commutazione della pena tornerebbero alla loro posizione legale precedente. Le pene potrebbero essere ripristinate e i procedimenti giudiziari riaperti.