Bessent: sono 70 gli Stati che ci hanno contattato per Trattare sui Dazi

l segretario al Tesoro Scott Bessent è intervenuto nei negoziati tariffari dell’America con altri paesi durante un’apparizione su Fox Business ieri.

Il presidente Donald Trump ha svelato la scorsa settimana nuove tariffe sulle merci importate da paesi stranieri, tra cui un prelievo di base del 10% e tariffe “individualizzate e reciprocamente più elevate” su alcune nazioni.

Bessent ha detto al conduttore Larry Kudlow che Trump è “il migliore nel darsi il massimo potere, quindi quello che ha fatto è stato delineare le tariffe il 2 aprile e poi dare ai paesi diversi giorni per pensarci”.

“Come ho consigliato in molti programmi il 2 aprile, ho suggerito ai funzionari stranieri di mantenere la calma, di non intensificare la situazione e di venire da noi con le vostre offerte su come intendete abbassare i dazi, come intendete abbassare le barriere non tariffarie, come intendete fermare la manipolazione valutaria, come intendete fermare i finanziamenti sovvenzionati, e a un certo punto il presidente Trump sarà pronto a negoziare ”, ha spiegato.

Trump ha riferito oggi di aver parlato con il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba. Bessent e il Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti Jameson Greer sono stati incaricati di condurre le negoziazioni tariffarie con il paese. Bessent ha detto che anche Trump “sarà direttamente coinvolto in queste negoziazioni”.

Il Segretario del Tesoro ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna offerta specifica dal Giappone, ma ha detto a Kudlow che “50, 60, forse quasi 70 paesi” hanno contattato l’amministrazione Trump per avviare negoziati.

“Quindi sarà un aprile, maggio, forse giugno impegnativo”, ha detto Bessent.

Bessent appoggia Trump

Durante la sua apparizione, Bessent ha difeso l’amministrazione Trump, che ha utilizzato i deficit commerciali nel suo calcolo per determinare le tariffe reciproche sulle importazioni da alcuni paesi stranieri. Ha anche osservato che “studi accademici hanno dimostrato che sono le barriere commerciali non tariffarie il vero problema per gli Stati Uniti che hanno libero e giusto accesso a questi mercati”.

“Ribadisco ciò che ho visto la scorsa settimana per i paesi che non reagiscono. Siamo a un livello tariffario massimo e spero che, attraverso buoni negoziati, tutto ciò che faremo sarà vedere i livelli scendere. Ma questo dipenderà dagli altri paesi. E sapete, il presidente Trump sarà coinvolto personalmente in questi negoziati e crede, come molti di noi, che ci sia stata una disparità di condizioni, quindi i negoziati saranno duri”, ha detto Bessent.