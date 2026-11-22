Trentasette minuti con i motori accesi al limite, a milioni di chilometri da casa, per non farsi risucchiare dal Sole. Ieri, 21 novembre 2026, la missione euro-giapponese BepiColombo ha superato il momento più critico del suo viaggio ed è finalmente entrata in orbita attorno a Mercurio.

È il traguardo di un’odissea durata oltre otto anni. Un’impresa tecnica che dimostra come, nello spazio, la vera difficoltà non sia andare veloci, ma riuscire a frenare al momento giusto.

Mercurio è infatti il pianeta più vicino alla nostra stella e, paradossalmente, uno dei più ostici da raggiungere. La gigantesca forza di gravità del Sole attira e accelera qualsiasi sonda si avvicini troppo.

Per evitare di sfrecciare oltre il pianeta o finire bruciati, la navicella deve dissipare un’enorme quantità di energia. Solo così può farsi catturare dalla debole gravità di Mercurio, un mondo piccolo, roccioso e ancora pieno di misteri.

Un percorso a ostacoli da quasi 10 miliardi di chilometri

Partita nell’ottobre 2018 a bordo di un razzo Ariane 5 dalla Guyana francese, BepiColombo ha dovuto disegnare una traiettoria tortuosa nel sistema solare interno. In totale ha percorso quasi 10 miliardi di chilometri, sfruttando nove passaggi ravvicinati attorno ai pianeti per rallentare: uno vicino alla Terra, due vicino a Venere e ben sei attorno allo stesso Mercurio.

Il piano originale prevedeva sette anni di viaggio. Tuttavia, nel 2024 un problema tecnico ai pannelli solari ha ridotto la potenza disponibile per i motori elettrici. Gli ingegneri hanno dovuto ricalcolare tutto al volo, allungando la traversata di un anno intero. Una piccola beffa cosmica che però non ha fermato la missione.

Che cos’è BepiColombo e com’è composta

Nata dalla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e quella giapponese (JAXA), la missione porta il nome del matematico italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, che per primo studiò le traiettorie verso Mercurio. Non si tratta di un singolo satellite, ma di un sistema modulare composto da più elementi che hanno viaggiato agganciati fino a poche settimane fa:

MTM (Mercury Transfer Module): costruito dall’ESA, è il modulo di propulsione elettrica e chimica che ha spinto e guidato l’intera navicella per otto anni. Completato il suo lavoro, si è sganciato lo scorso 3 settembre.

costruito dall’ESA, è il modulo di propulsione elettrica e chimica che ha spinto e guidato l’intera navicella per otto anni. Completato il suo lavoro, si è sganciato lo scorso 3 settembre. MPO (Mercury Planetary Orbiter): è la sonda europea dedicata allo studio del pianeta vero e proprio, dalla superficie fino al suo nucleo.

è la sonda europea dedicata allo studio del pianeta vero e proprio, dalla superficie fino al suo nucleo. MMO o Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter): è la sonda giapponese, protetta durante il viaggio da uno speciale scudo termico chiamato MOSIF per resistere al calore estremo del Sole.

Modulo Agenzia Compito principale MPO ESA (Europa) Mappa il terreno, i minerali, la crosta, i vulcani, la gravità e testa la relatività generale. Mio (MMO) JAXA (Giappone) Misura il campo magnetico, la magnetosfera, le polveri e l’impatto del vento solare. MTM ESA (Europa) Trasporto e propulsione durante il viaggio (già sganciato a settembre 2026).

Le prossime tappe: sei mesi per mettersi in posizione

L’ingresso in orbita di ieri non segna l’inizio immediato degli esperimenti. La fase di arrivo è una manovra delicata che richiede circa sei mesi in tutto. Al momento, infatti, le due sonde MPO e Mio sono ancora agganciate l’una all’altra.

Tra il 9 e il 10 dicembre 2026 avverrà la separazione definitiva. A quel punto BepiColombo diventerà la prima missione della storia a far ruotare due sonde contemporaneamente attorno a Mercurio.

Mio si posizionerà quasi subito sulla sua orbita finale, molto allungata e orientata sopra i poli. La sonda europea MPO, invece, dovrà liberarsi dello scudo termico di Mio il 16 dicembre e accendere più volte i motori per scendere su un’orbita polare più stretta e vicina alla superficie, che raggiungerà il 10 marzo 2027.

Cosa farà e quali misteri dovrà spiegare

Il lavoro scientifico vero e proprio comincerà il 6 aprile 2027. Osservando il pianeta da due punti di vista diversi e complementari, le sonde cercheranno di rispondere ad alcune domande rimaste aperte per decenni:

Un nucleo di ferro enorme: Mercurio ha un cuore metallico sproporzionato rispetto alle sue dimensioni. Studiandone la crosta, la gravità e le tracce di antico vulcanismo, MPO aiuterà a capire come si è formato un pianeta così vicino alla propria stella.

Mercurio ha un cuore metallico sproporzionato rispetto alle sue dimensioni. Studiandone la crosta, la gravità e le tracce di antico vulcanismo, MPO aiuterà a capire come si è formato un pianeta così vicino alla propria stella. Un campo magnetico anomalo: a differenza di altri piccoli pianeti rocciosi, Mercurio possiede un campo magnetico, ma gli scienziati non sanno ancora cosa lo tenga attivo né perché risulti spostato rispetto al centro del pianeta. Mio dovrà risolvere questo enigma, analizzando anche come il pianeta reagisce alle tempeste del vento solare.

a differenza di altri piccoli pianeti rocciosi, Mercurio possiede un campo magnetico, ma gli scienziati non sanno ancora cosa lo tenga attivo né perché risulti spostato rispetto al centro del pianeta. Mio dovrà risolvere questo enigma, analizzando anche come il pianeta reagisce alle tempeste del vento solare. La prova della relatività: muovendosi nel profondo pozzo gravitazionale del Sole, MPO permetterà di verificare con una precisione mai raggiunta prima alcuni aspetti della teoria della relatività generale di Einstein.

In fondo, capire come sia nato e sopravvissuto Mercurio in quell’inferno di radiazioni servirà a ricostruire l’intera storia del nostro sistema solare. E, visto lo sforzo tecnico richiesto per arrivarci, sarà bene che le risposte siano all’altezza dell’attesa.