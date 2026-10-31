Benzina alle stelle e raffinerie fuori uso: Chevron fa cassa sulla crisi energetica mondiale

La crisi energetica e i prezzi abnormi del gas stanno favorendo qualcuno, oltreoceano: l’utile di Chevron nel terzo trimestre è quasi triplicato, raggiungendo i 9,9 miliardi di dollari, grazie soprattutto al contributo delle raffinerie, nonostante abbiano lavorato solo il 3% in più di greggio rispetto all’anno precedente.

Venerdì la società ha riportato un utile di 5,06 dollari per azione, in aumento rispetto ai 1,82 dollari di un anno fa. L’utile rettificato ha raggiunto i 10,4 miliardi di dollari, pari a 5,28 dollari per azione, superando ampiamente le stime di Wall Street, che si attestavano a 4,89 dollari.

Le attività a valle di Chevron hanno generato 4,93 miliardi di dollari, più di quattro volte rispetto agli 1,14 miliardi registrati un anno prima. Gli utili della raffinazione negli Stati Uniti sono stati particolarmente impressionanti, balzando a 3,59 miliardi di dollari dai soli 638 milioni di dollari.

Le raffinerie statunitensi di Chevron hanno operato al 98% della capacità, lavorando un volume record di 1,09 milioni di barili al giorno. Le vendite di carburante sono rimaste pressoché invariate rispetto all’anno scorso a 1,3 milioni di barili al giorno, ma gli utili del settore downstream negli Stati Uniti sono balzati da 638 milioni di dollari a 3,59 miliardi di dollari. Chevron non ha avuto bisogno di vendere molto più carburante per guadagnare quasi 3 miliardi di dollari in più.

Con circa il 10% della capacità globale di produzione di carburante messa fuori gioco dalla guerra in Iran e dagli attacchi ucraini alle raffinerie russe, Chevron sta incassando molto di più per una quantità di carburante sostanzialmente invariata.

Chevron ha inoltre beneficiato dell’aumento dei prezzi del greggio. Il Brent ha registrato una media di 97 dollari al barile durante il trimestre, rispetto ai 69 dollari dell’anno precedente, contribuendo a far salire gli utili del settore upstream da 3,3 miliardi a 5,7 miliardi di dollari.

La produzione mondiale è infatti scesa a 3,98 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno dai 4,09 milioni dell’anno precedente, riflettendo le interruzioni in Medio Oriente e la riduzione delle quote di produzione associate all’aumento dei prezzi. La produzione statunitense è rimasta sopra i 2 milioni di boe/giorno per il quinto trimestre consecutivo.

Chevron ha generato 16 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 12 miliardi di dollari di flusso di cassa libero, rispetto ai 4,9 miliardi di dollari di flusso di cassa libero dell’anno precedente. Nel corso del trimestre ha ridotto il debito totale di 3,5 miliardi di dollari e ha mantenuto i riacquisti di azioni proprie a 2,5 miliardi di dollari.

L’azienda sta inoltre pianificando ulteriori investimenti in Venezuela, dove le sue joint venture prevedono di spendere 7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Il miglioramento delle condizioni commerciali e l’espansione delle aree di concessione potrebbero consentire a Chevron di più che raddoppiare la produzione in quel Paese.

Il settore downstream di Chevron negli Stati Uniti ha guadagnato quasi 3 miliardi di dollari in più rispetto a un anno fa, a fronte di vendite di carburante sostanzialmente invariate. Le sue raffinerie hanno continuato a funzionare mentre gli impianti in Medio Oriente e in Russia sono stati messi fuori servizio. Questo vale una fortuna nel mercato odierno.

Insomma Chevron sta abbondantemente approfittando dai prezzi alle stelle del petrolio e dei carburanti, sia con l’estrazioni, sia, soprattutto, con la raffinazione. Se non si risolverà la crisi di Hormuz presto, i suoi utili continueranno a crescere.