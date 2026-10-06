La resa dei conti dell’energia pulita: il Pentagono porta il solare nello spazio per fornire energia a terra

L’energia solare spaziale ha appena ricevuto un altro forte voto di fiducia. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha appena siglato un contratto con la società di energia solare Overview Energy per “progettare, costruire e testare un radiofaro di puntamento che consentirà al suo sistema di energia solare spaziale di trasmettere con precisione l’energia dall’orbita agli impianti solari riceventi sulla Terra”, secondo un nuovissimo articolo pubblicato da Interesting Engineering.

L’idea è che i pannelli solari orbitino attorno alla Terra, raccogliendo la luce solare direttamente dalla fonte per poi ritrasmetterla verso il pianeta tramite potenti laser o fasci a microonde, a seconda della tecnologia utilizzata.

Posizionare i pannelli solari nello spazio comporterebbe una serie di vantaggi. Fondamentalmente, a differenza dei modelli terrestri, il sole non tramonterebbe mai su questi pannelli solari, consentendo loro di generare energia pulita 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Ciò risolverebbe un enorme problema nel settore dell’energia pulita, che sta registrando casi sempre più frequenti di spreco energetico e persino prezzi negativi dell’energia, poiché le ore di picco della produzione e quelle di picco della domanda sono inevitabilmente sfalsate, mentre le capacità di accumulo energetico sono rimaste molto indietro rispetto alla capacità produttiva.

L’intermittenza non è l’unica grande sfida per il settore dell’energia solare tradizionale che l’energia solare spaziale sarebbe in grado di aggirare completamente. I parchi solari su scala industriale occupano enormi distese di terreno e, di conseguenza, devono affrontare crescenti difficoltà legali per assicurarsi appezzamenti adeguati allo sviluppo. Un singolo parco solare su larga scala può occupare migliaia di acri. Secondo un rapporto analitico del 2022 della società di consulenza strategica e gestionale McKinsey & Company, i parchi solari su scala industriale richiedono, come minimo, dieci volte più spazio per unità di potenza rispetto alle centrali elettriche a carbone o a gas naturale. E questo tenendo conto anche del terreno utilizzato per la produzione e il trasporto dei combustibili fossili. Lanciare quei pannelli solari nello spazio è un modo per risolvere il problema.

Inoltre, l’energia prodotta dai pannelli solari spaziali sarebbe regolabile. Poiché i satelliti solari possono coprire interi quadranti del globo, sono in grado di trasmettere energia quando e dove è più necessaria con un grado di precisione straordinario. Tutti questi fattori rendono la tecnologia estremamente interessante per il Dipartimento della Difesa, che intende utilizzare l’energia solare spaziale per le basi militari remote. La prima dimostrazione della tecnologia è prevista per il 2028, mentre l’implementazione della costellazione di satelliti in orbita geosincrona (GEO) dovrebbe iniziare nel 2030.

«Il collegamento tra lo spazio e la Terra è l’ elemento fondamentale dell’energia solare spaziale, specialmente per i combattenti che dipendono dall’energia in luoghi precisi», ha dichiarato Darko Filipi, co-CEO di Overview Energy, secondo quanto riportato da Interesting Engineering.

L’esercito degli Stati Uniti non è l’unico grande investitore ad aver firmato un contratto di enorme portata con Overview Energy. La startup, fondata quattro anni fa, ha siglato un accordo con Meta – la megacompagnia dietro Facebook, Instagram e altre piattaforme – all’inizio di quest’anno, impegnandosi a fornire al gigante tecnologico fino a 1 gigawatt di energia solare spaziale, equivalente alla potenza di un reattore nucleare.

Cè un problema: entrambi questi contratti si basano su una tecnologia ancora agli albori e il sistema completo spazio-terra deve ancora essere dimostrato dall’orbita. Ma i vertici di Overview sono fiduciosi che la loro grande scommessa darà ottimi frutti. «Crediamo davvero di essere in grado di fornire energia su scala industriale con questa tecnologia», ha recentemente dichiarato Filipi al Washington Post.

Tuttavia, non tutti sono così ottimisti. «La tecnologia potrebbe funzionare», ha dichiarato al Washington Post Amory Lovins, fisico di Stanford e cofondatore del think tank energetico RMI. «Ma nutro seri dubbi sulla sua redditività». Ha sottolineato l’esistenza di molte altre forme di energia alternativa pulita, abbondante, collaudata e disponibile 24 ore su 24, come quella nucleare e geotermica, in grado di produrre elettricità a costi molto inferiori e con tecnologie più collaudate e consolidate.