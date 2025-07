Immaginatevi l’estate italiana: il sole cocente, il profumo della salsedine, le risate dei bambini in spiaggia. E al centro di questa idilliaca cartolina, una figura essenziale: il bagnino. Un professionista che, con occhio vigile e riflessi pronti, garantisce la sicurezza di migliaia di bagnanti. Ma dietro l’immagine da cartolina, si nasconde una realtà fatta di sacrifici, responsabilità immense e, in Italia, retribuzioni che rasentano la precarietà. Un contrasto stridente se confrontato con gli stipendi da capogiro che i loro colleghi d’oltreoceano, a Los Angeles, possono arrivare a intascare.

In un’epoca in cui si parla molto di equità e riconoscimento del lavoro, la disparità salariale dei bagnini emerge come un caso emblematico, che merita un’analisi profonda.

L’Amara Verità Italiana: Sacrifici da Eroe, Compenso da Famelico

In Italia, la figura del bagnino è regolamentata con precisione, ma i numeri parlano chiaro: la retribuzione totale di un bagnino può variare da un minimo di 1.380,37 euro a un massimo di 1.654,85 euro al mese. Questo, a seconda del livello di inquadramento e della contingenza applicata. Si tratta di cifre che, pur garantendo un minimo vitale, non riflettono affatto l’enorme responsabilità e il pericolo intrinseco del mestiere.

Non solo. Le condizioni lavorative spesso impongono la necessità di prestazioni extra: ore straordinarie e lavoro nei giorni festivi sono la norma durante la stagione balneare. Certo, queste ore vengono compensate con maggiorazioni: un 30% per lo straordinario diurno, un 60% per quello notturno e un 20% per i festivi. Ma queste integrazioni sono appena una goccia nell’oceano, se consideriamo il quadro generale. Essere un bagnino in Italia significa essere un eroe silenzioso, spesso sottopagato, che in molti casi fatica ad arrivare a fine mese, nonostante metta quotidianamente a rischio la propria vita per salvare quella altrui.

Il Sogno Americano a Los Angeles: bagnini milionari tra Bonus e Pensioni d’Oro

Il quadro cambia drasticamente quando volgiamo lo sguardo oltreoceano, verso le assolate spiagge di Los Angeles. Qui, la situazione dei bagnini è a dir poco sbalorditiva e, per i nostri standard, quasi surreale. Se il Dipartimento di Acqua ed Energia e la polizia di Los Angeles sono stati sotto i riflettori per spese folli, i bagnini della contea non sono da meno, con cifre che farebbero impallidire i colleghi italiani.

Secondo quanto riportato da OpenTheBooks.com, nel 2024, il bagnino più pagato della contea di Los Angeles ha percepito oltre 500.000 dollari. Mica male come stipendio: tra salari, altre paghe e benefit il bganino meglio pagato della contea di Los Angeles ha guadagnato 523.351 Dollari, cioè circa 443.000 Euro!

Ma non finisce qui: negli ultimi cinque anni, un singolo bagnino è riuscito a guadagnare l’incredibile cifra di 702.000 dollari… solo in straordinari, 1,441.000 Dollari in un anno!

Ci sono stati bagnini che hanno guadagnato anche 2 milioni di dollari

Un’analisi più approfondita del 2021 aveva già rivelato che i bagnini più pagati guadagnavano fino a 510.283 dollari, con 98 di loro che superavano i 200.000 dollari, inclusi i benefit. Nel 2024, su oltre 1.500 bagnini, ben 134 hanno guadagnato almeno 200.000 dollari, inclusi i benefit, e trentaquattro di loro hanno superato i 300.000 dollari di compensazione totale. Il capo dei servizi bagnini, Fernando Boiteux, ha raggiunto i 523.351 dollari tra stipendio base, “altri pagamenti” e benefit.

Queste cifre includono non solo lo stipendio base e gli straordinari, ma anche indennità per ferie non godute, assicurazione sanitaria, contributi pensionistici e altre forme di benefit. Quarantacinque bagnini hanno incassato tra 50.000 e 171.000 dollari solo in straordinari. Remy Smith, capitano dei servizi bagnini, ha percepito 171.000 dollari in straordinari e quasi 110.000 dollari in benefit, per un pacchetto totale di 468.556 dollari.

E non è un caso isolato. Negli ultimi cinque anni, i dieci bagnini con il maggior numero di straordinari hanno portato a casa tra 345.000 e 702.000 dollari ciascuno. In totale, i contribuenti americani hanno sborsato quasi 4,8 milioni di dollari per questi dieci bagnini dal 2020. Quando si combinano straordinari, stipendio base e altre compensazioni, i bagnini più pagati negli ultimi cinque anni hanno incassato tra 1,4 milioni e 2,4 milioni di dollari in compensazione totale.

Non solo: questi bagnini possono andare in pensione relativamente presto, a 50 anni, percependo tra il 70% e l’81% del loro stipendio, a seconda del piano pensionistico. Un bagnino con lo stipendio base di Boiteux potrebbe continuare a incassare 191.849 dollari all’anno per anni, oltre agli aggiustamenti per il costo della vita, diventando potenzialmente multimilionario a fine carriera.

Il Paradosso degli Eroi: Quando il Coraggio Non Paga Allo Stesso Modo

È vero, i bagnini di Los Angeles svolgono un lavoro pericoloso. Max Malamed e Ryan Aronson hanno ricevuto la Medaglia al Valore per aver salvato una persona in crisi psichiatrica, mentre Brian Kari, Sean Kennedy e i vigili del fuoco di Avalon hanno assistito una giovane madre con complicazioni durante il parto. Queste storie eroiche dimostrano il valore inestimabile di questi professionisti.

Tuttavia, come evidenziato dal report, “le azioni eroiche non sempre si traducono in uno stipendio più alto”. Aronson ha guadagnato un “modesto” (per gli standard di LA) 65.000 dollari, mentre Malamed ha raggiunto i 231.000 dollari e Kennedy i 328.000 dollari. Numeri comunque irraggiungibili per i loro colleghi italiani.