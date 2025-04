Aziende USA interessate alle Terre Rare in Russia, secondo il Cremlino

Lunedì il Cremlino ha dichiarato che alcune aziende americane hanno mostrato interesse per progetti congiunti sui metalli delle terre rare in Russia, ma ha avvertito che tali discussioni sono ancora in una fase iniziale.

Il raggiungimento di un potenziale accordo sull’estrazione di minerali con Kiev è emerso come un elemento importante negli sforzi del Presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, e Mosca ha chiarito di essere aperta anche ad accordi.

Il Presidente russo Putin ha suggerito a febbraio che gli Stati Uniti potrebbero essere interessati a un’esplorazione congiunta dei depositi di metalli di terre rare in Russia, che possiede la quinta riserva mondiale di questi metalli utilizzati nei laser e nell’hardware militare.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che Mosca non ha ancora firmato alcun documento con le aziende americane a causa delle restrizioni imposte dalle sanzioni alle aziende statunitensi in Russia, ma ha detto che “alcune di esse stanno mostrando interesse”.

“Non ci sono ancora dettagli, ma l’interesse è evidente. L’interesse è reciproco, perché stiamo parlando di progetti reciprocamente vantaggiosi”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti.

L’inviato di Putin per gli investimenti, Kirill Dmitriev, ha dichiarato al quotidiano Izvestia, in un commento pubblicato lunedì, che i colloqui con le imprese americane sono già iniziati. Non ha fatto il nome di nessuna azienda e non ha fornito ulteriori dettagli.

Le terre rare sono un gruppo di 17 metalli utilizzati per creare magneti che trasformano l’energia in movimento per veicoli elettrici, telefoni cellulari, sistemi missilistici e altri dispositivi elettronici. Non esistono sostituti noti.

Il Servizio geologico degli Stati Uniti stima le riserve russe di terre rare a 3,8 milioni di tonnellate, ma Mosca ha stime molto più alte.

Izvestia ha riferito che la cooperazione potrebbe essere ulteriormente discussa nel corso del prossimo ciclo di colloqui tra Russia e Stati Uniti, che potrebbe tenersi a metà aprile in Arabia Saudita.