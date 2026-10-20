Al via l’erogazione di circa 480 milioni per le domande presentate fino ad agosto. Rixi annuncia nuove risorse e un intervento sulle tariffe ispirato al modello spagnolo. La partita riguarda la competitività dell’intera filiera produttiva.

Il governo accelera sugli aiuti all’autotrasporto e affronta un’emergenza che dai bilanci delle imprese rischia di trasferirsi all’intera economia. Dopo il tavolo in Prefettura a Milano, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato lo sblocco di circa un miliardo di euro e l’avvio delle erogazioni per una prima quota di circa 480 milioni, destinata alle domande arrivate fino al 30 agosto. L’obiettivo dichiarato è smaltire le richieste raccolte nell’ultima finestra e rendere disponibili risorse attese dagli operatori.

La portata economica dell’intervento va oltre la risposta alle proteste. Il trasporto rappresenta un passaggio essenziale tra produzione e mercato: materie prime, semilavorati, prodotti alimentari e beni destinati alla distribuzione dipendono dalla continuità delle consegne. Quando il costo dei viaggi cresce e i margini si restringono, la pressione si propaga lungo la filiera. Sostenere la capacità operativa degli autotrasportatori significa quindi intervenire anche sulla competitività delle aziende che affidano loro le merci.

Dalle risorse stanziate alla disponibilità effettiva

Il primo banco di prova sarà la velocità amministrativa. Un’impresa deve pagare carburante, personale, manutenzione e rate dei mezzi mentre continua a lavorare: il tempo che separa il riconoscimento di un aiuto dalla sua effettiva utilizzabilità ha un valore economico preciso. Accorciare questa distanza può alleggerire il fabbisogno di credito e consentire una programmazione meno incerta dell’attività.

Occorre tuttavia distinguere le diverse componenti dell’annuncio. La cifra complessiva di circa un miliardo non equivale a un trasferimento immediato della stessa entità. Rixi ha indicato l’avvio delle erogazioni per i circa 480 milioni riferiti alle richieste fino ad agosto; per settembre e ottobre ha annunciato ulteriori risorse da inserire in un nuovo decreto, precisando che i relativi crediti d’imposta saranno disponibili nel 2027. Il confronto con le associazioni proseguirà il 27 ottobre.

La distinzione serve a misurare correttamente l’intervento: una parte affronta le necessità già maturate, un’altra costruisce la copertura dei mesi successivi.

Il gasolio e il problema dei margini

Gli aiuti si inseriscono in un percorso di sostegno già avviato contro il rincaro dei carburanti. La documentazione della Camera sul decreto-legge 162 del 2026 ricostruisce la progressiva estensione del credito d’imposta fino a ottobre. Il meccanismo è commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo di febbraio: una compensazione mirata all’aumento dei costi, entro le condizioni e le disponibilità previste dalla normativa.

Il limite economico di una risposta basata soltanto sui ristori è però evidente. Se il carburante rimane caro a lungo, le imprese hanno bisogno anche di poter adeguare i ricavi. Altrimenti il sostegno pubblico rischia di inseguire continuamente uno squilibrio che si riproduce a ogni viaggio.

È qui che si colloca il passaggio più significativo della prospettiva illustrata da Rixi: il lavoro su una proposta ispirata al modello spagnolo, per collegare l’adeguamento delle tariffe all’aumento del gasolio. Si tratta di un’ipotesi in elaborazione, i cui dettagli saranno decisivi per comprenderne efficacia e applicabilità.

La direzione merita attenzione. Rendere più prevedibile la ripartizione del rischio carburante nei rapporti tra trasportatori e committenti potrebbe ridurre l’esposizione delle imprese agli shock energetici. La questione riguarda soprattutto la capacità di riconoscere tempestivamente nei contratti una variazione dei costi che il singolo operatore non controlla.

Rinnovare i camion senza fermare le imprese

Accanto alla liquidità c’è poi la partita degli investimenti. Secondo quanto riferito da Rixi al termine dell’incontro, il confronto ha riguardato anche lo sblocco di 590 milioni per il rinnovo del parco mezzi e le interlocuzioni europee sul tema. Il viceministro ha riportato la richiesta delle associazioni di mantenere il sostegno ai motori endotermici insieme ai nuovi carburanti, considerando l’attuale impiego del diesel nel trasporto pesante.

Su questo terreno la politica industriale deve tenere insieme obiettivi ambientali, disponibilità delle tecnologie e sostenibilità degli investimenti. Per un autotrasportatore, acquistare un camion significa impegnare capitale sulla base delle percorrenze, dei carichi e delle infrastrutture utilizzabili. Gli incentivi possono favorire il rinnovo se accompagnano questa realtà operativa e rendono economicamente praticabili mezzi più efficienti.

Il significato politico dell’intervento sta dunque nella scelta di affrontare insieme l’urgenza finanziaria e alcuni nodi strutturali del comparto. Al governo va riconosciuta l’accelerazione annunciata sulle risorse; la verifica sarà nella loro effettiva disponibilità e nella capacità di dare seguito al lavoro sulle tariffe. Perché la solidità del Made in Italy dipende anche da quanto costa, e da quanto è affidabile, portarlo a destinazione.