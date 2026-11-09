Autostrade gratis e traffico record: il governo scarta la tassa Ue e fa saltare i pedaggi sulla Bilbao-Saragozza

Mentre l’Europa spinge per il modello “chi usa paga” e le reti autostradali continentali introducono nuovi balzelli, spremendo i cittadini come limoni, la Spagna va clamorosamente in direzione ostinata e contraria.

Da questo mercoledì, la storica autostrada AP-68 che collega Bilbao e Saragozza diventa completamente gratuita per oltre 200 chilometri, alla scadenza della concessione cinquantennale gestita da Abertis.

Una decisione a forte impatto sociale che fa seguito a una lunga serie di liberalizzazioni avviate dal 2018, riducendo le tratte a pagamento a un lumicino pari all’11% della rete nazionale. Eppure, dietro la buona notizia per gli automobilisti si muovono tensioni legali, cantieri in sospeso e un tempismo elettorale che non passa inosservato.

La fine di un ciclo e i nodi irrisolti della manutenzione

La concessione originaria dell’AP-68 risale al lontanissimo 1973. Dopo proroghe e decenni di profitti per il gestore privato, la gestione statale riprende il controllo diretto di una infrastruttura vitale.

Il problema è che la transizione avviene nel caos burocratico. Fino all’ultimo giorno non è stato firmato alcun accordo definitivo tra il Ministero dei Trasporti e Abertis sui necessari lavori di ripristino e manutenzione prima del passaggio di consegne. In assenza di intese e con un ricorso del settore privato che ha bloccato i nuovi bandi, il governo ha dovuto ricorrere a un contratto d’emergenza. Il vecchio gestore sarà costretto a occuparsi della manutenzione straordinaria fino alla primavera del 2027, poi si vedrà, ma il passaggio è stato fatto in modo confuso.

Il rischio concreto di contenziosi legali è altissimo, confermando come la transizione dalla gestione privata a quella pubblica sia spesso un campo minato amministrativo.

Traffico record e ricadute economiche reali

La revoca del pedaggio arriva in un momento in cui le autostrade spagnole registrano flussi di traffico straordinari.

Nei primi sette mesi dell’anno, il traffico medio sulle autostrade a pedaggio statali è cresciuto del 25% rispetto al 2019, prima della pandemia. La stessa AP-68 vede transitare oltre 13.000 veicoli al giorno su alcune tratte chiave.

Indicatore Dati e Variazioni Impatto Pratico Tratta liberata Oltre 205 km tra La Rioja e Aragona Risparmio diretto per famiglie e autotrasportatori locali Traffico autostradale +25% rispetto ai livelli pre-Covid 2019 Rete sovraccarica che richiede manutenzione costante Peso delle autostrade a pagamento Ridotto all’11% della rete totale spagnola Uno dei tassi più bassi d’Europa, controcorrente rispetto all’Ue

L’eliminazione dei caselli rappresenta una boccata d’ossigeno per i bilanci delle famiglie e per la competitività delle merci. Niente pedaggi significa meno traffico sulla rete ordinaria e meno costi per le

Tagliare i costi fissi di logistica e spostamento in un’area industriale strategica significa ridurre i prezzi al consumo e favorire la circolazione della ricchezza reale, stimolando la domanda aggregata interna senza gravare sul reddito disponibile dei cittadini.

La mossa politica alla vigilia del voto

La scelta di Madrid si scontra apertamente con gli impegni originari assunti con l’Unione Europea nel quadro del Piano di ripresa, che prevedevano l’adozione generalizzata del sistema di pedaggio basato sull’effettivo utilizzo stradale.

La Spagna ha scelto di ignorare le direttive di Bruxelles, smantellando i caselli su arterie chiave come l’AP-7, l’AP-4, l’AP-1 e ora l’AP-68.

Impossibile non notare il tempismo politico: la mossa arriva a poche settimane dalle elezioni generali fissate per il 29 novembre. Regalare centinaia di chilometri di strade gratuite a milioni di elettori scontenti del carovita è una sponda elettorale potentissima, capace di spostare consensi significativi proprio mentre i tecnici governativi cercano di blindare gli accordi sulle restanti concessioni in scadenza. Nello stesso tempo la Spagna evidenza come le indicazioni europee valgano solo per qualcuno e non per qualcun altro. Chissà perché nessuno pensa a rendere gratuite le autostrade italiane.