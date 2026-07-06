Auto tedesca al capolinea: la tempesta perfetta travolge anche la Porsche

La Germania era un tempo il motore industriale dell’Europa, ma anni di politiche disastrose in materia di cambiamenti climatici, costi energetici elevati e una cattiva gestione economica fanno si che, ormai, non passi un giorno senza una notizia negativa, soprattutto per il suo settore auto. Le aziende in difficoltà ormai stanno ristrutturando la propria attività in modo profondo e con tagli dolorosi, ma non rimandabili.

Il principale quotidiano finanziario tedesco, Handelsblatt , riferisce che Porsche sta preparando un’altra ondata di drastici tagli al personale nei suoi principali stabilimenti, mentre il costruttore di auto sportive deve fare i conti con una domanda debole.

L’azienda sta valutando di eliminare fino a 4.000 ulteriori posti di lavoro nel suo stabilimento di Zuffenhausen, secondo quanto riportato dal quotidiano, che cita fonti vicine alla vicenda. Questi tagli si aggiungerebbero a quelli già concordati in precedenza, che interessano 3.900 posti di lavoro.

Lo stabilimento Porsche di Zuffenhausen, a Stoccarda, ospita le principali linee di produzione delle auto sportive del marchio, tra cui la 911, la 718 e la Taycan.

Si prevede che i ruoli amministrativi e dirigenziali subiranno la riduzione maggiore, mentre Porsche potrebbe anche ridurre la capacità produttiva presso il proprio centro di sviluppo di Weissach fino al 30%.

Il mese scorso, l’amministratore delegato di Porsche Michael Leiters ha dichiarato che l’azienda intende produrre a una capacità inferiore rispetto alle circa 280.000 auto vendute lo scorso anno. Ha affermato che l’azienda deve «guadagnare con meno auto».

L’utile di Porsche si è ulteriormente eroso nel primo trimestre, poiché la casa automobilistica ha dovuto affrontare pressioni crescenti dovute ai dazi, alle turbolenze geopolitiche e alle lacune nella propria gamma di modelli. L’emergere in Europa di giganti cinesi del settore dei veicoli elettrici come BYD e Chery rappresenta un altro sviluppo preoccupante per le case automobilistiche dell’UE.

Porsche fa parte del Gruppo Volkswagen, il cui amministratore delegato ha recentemente avvertito che potrebbero essere eliminati oltre 100.000 posti di lavoro nel corso di una massiccia riorganizzazione.