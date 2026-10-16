Auto elettriche: come confrontare il costo del noleggio con l’acquisto

Due offerte per la stessa auto elettrica possono sembrare vicine nel prezzo e comportare impegni economici molto diversi. Nel noleggio contano anticipo, durata, chilometri e servizi; nell’acquisto entra anche quanto si potrà ricavare rivendendo il veicolo. Per confrontarle serve un bilancio riferito allo stesso periodo di utilizzo. Il canone mensile e la rata di un finanziamento, letti da soli, non misurano quel bilancio.

Il valore residuo e la durata del confronto

Il costo totale di possesso di un’auto, il TCO, comprende la perdita di valore fra acquisto e rivendita, gli eventuali interessi e oneri di finanziamento, energia, manutenzione, assicurazione e bollo. Non si sommano l’intero prezzo o le rate di capitale alla svalutazione: il costo d’uso del veicolo è il prezzo meno il valore residuo finale. Sulle elettriche il valore dell’usato dipende anche dall’evoluzione della tecnologia, dai listini dei modelli nuovi e dalle condizioni della batteria. Chi compra un’elettrica oggi non sa quanto varrà fra quattro anni; chi la noleggia trasferisce quel rischio al noleggiatore, che lo prezza nel canone insieme ai servizi. Questo trasferimento di rischio è un elemento del confronto, senza garantire un costo complessivo inferiore.

Un secondo elemento è fiscale e dipende dal soggetto e dall’uso dell’auto. Deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e trattamento dell’eventuale assegnazione al dipendente sono piani diversi. Il confronto deve applicare lo stesso regime alle alternative pertinenti: una spesa fiscalmente deducibile non equivale a un rimborso del suo intero importo. Per un’impresa il prospetto degli esborsi e quello del costo dopo imposte vanno perciò tenuti distinti e verificati con chi ne segue la contabilità.

Quanto costa oggi noleggiare un’elettrica

Il catalogo per aziende pubblicato da Syntonia, società di noleggio a lungo termine, offre esempi concreti: il 6 ottobre 2026 la Renault 5 da 40 kWh, Evolution 120 CV Urban Range, è esposta a 307 euro mensili con 4.000 euro di anticipo; la Citroën ë-C3 da 113 CV You a 334 euro con 3.000 euro di anticipo. Entrambe le schede indicano 48 mesi e 40.000 chilometri, con importi IVA esclusa. I dati descrivono queste offerte, non una media di mercato, e la proposta finale deve confermare disponibilità e condizioni.

Nella proposta vanno identificati assicurazione, manutenzione, assistenza e spese escluse. Il cliente non incassa un valore residuo alla riconsegna e non sopporta direttamente il prezzo di rivendita dell’auto; restano però eventuali addebiti per eccedenze o danni. Quarantotto canoni da 400 euro fanno 19.200 euro prima di anticipo, IVA e costi separati. Questa sola moltiplicazione non produce né un TCO completo né un importo dopo imposte.

L’energia e la rete

Una variabile del risultato è dove si ricarica. Al prezzo dell’energia domestica vanno affiancati eventuali costi d’impianto e perdite di ricarica; per le colonnine pubbliche contano tariffe, abbonamenti e possibili oneri di sosta. Il monitoraggio Motus-E al 30 giugno 2026 registra 84.564 punti a uso pubblico installati in Italia, con il 12,3% ancora in attesa di connessione. La consistenza nazionale non garantisce la disponibilità sul tragitto personale. La Piattaforma Unica Nazionale, prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 16 marzo 2023, raccoglie informazioni sulle infrastrutture: ubicazione e caratteristiche dei punti aiutano a costruire il piano di ricarica, prima di stimarne la spesa.

Il risultato dipende dalle ipotesi

Una comparazione riproducibile richiede lo stesso modello o vetture equivalenti, durata e chilometri uguali, prezzi dell’energia dichiarati e servizi confrontabili. Sul lato dell’acquisto il valore residuo è una stima, da provare anche in scenari diversi; sul lato del noleggio entrano anticipo, canoni e ogni spesa esclusa. Per le imprese occorre poi applicare lo stesso regime fiscale a entrambi i casi, distinguendo esborso e costo dopo imposte.

Il canone acquista così significato all’interno del bilancio, ma non sostituisce il bilancio. Il trasferimento del rischio di rivendita può avere valore per chi preferisce programmare la spesa; quanto costi questa scelta rispetto all’acquisto dipende dalle condizioni effettive e dal valore finale ipotizzato. Nessuna delle due formule prevale sulla base della sola alimentazione elettrica.

Un foglio di confronto può quindi partire dai chilometri annui e dai mesi di utilizzo, aggiungendo poi le voci di ciascuna alternativa. Sul lato dell’acquisto è utile provare più valori finali dell’usato, perché la stima può incidere sensibilmente sul risultato. Sul lato del noleggio va verificato che la percorrenza scelta sia sufficiente e che i servizi inclusi corrispondano a quelli conteggiati per l’auto di proprietà.

Resta infine la flessibilità. La vendita di un’auto acquistata espone al prezzo che il mercato riconosce in quel momento; l’interruzione anticipata del noleggio segue le condizioni contrattuali. Chi prevede cambiamenti nell’attività o nella mobilità familiare dovrebbe includere questa eventualità nel confronto, invece di scegliere soltanto sulla rata iniziale.