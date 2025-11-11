Auto Elettrica: Renault costretta a guardare alla Cina per i motori elettrici su larga scala

Renault è in trattative con un fornitore cinese per sviluppare motori per veicoli elettrici che non utilizzino elementi delle terre rare, secondo quanto riportato lunedì da Reuters . Questa mossa arriva mentre la Cina revoca un divieto di quasi un anno sulle esportazioni di gallio, germanio e antimonio verso gli Stati Uniti e un giorno dopo che Pechino ha dichiarato che sospenderà per un anno le nuove restrizioni sulle esportazioni di terre rare e metalli per batterie.

Fonti hanno riferito a Reuters che la casa automobilistica francese è alla ricerca di una partnership tecnologica a lungo termine per sostituire i motori a magneti permanenti con modelli a base di rame già in fase di produzione pilota in Cina.

L’attuale gamma di veicoli ibridi ed elettrici E-Tech di Renault utilizza già motori sincroni a rotore avvolto costruiti nello stabilimento di Cléon in Francia, senza l’uso di terre rare. La partnership cinese proposta si concentrerebbe sulla riduzione dei costi e sulla preparazione di sistemi di nuova generazione privi di terre rare per modelli ad alto volume di produzione.

La scorsa settimana, Pechino ha annunciato nuove restrizioni alle esportazioni di tungsteno, antimonio e argento, materiali fondamentali per i magneti avanzati e i componenti dei veicoli elettrici, descrivendole come misure ambientali. Gli analisti del settore considerano questi controlli come parte di uno sforzo strategico più ampio per mantenere il controllo sulle catene di approvvigionamento globali.

La Cina continua a dominare la capacità di raffinazione delle terre rare e dei minerali correlati, rappresentando oltre l’80% della produzione globale di tungsteno e la maggior parte della produzione di magneti a terre rare. Le nuove regole si applicano al periodo 2026-2027 e potrebbero intensificare la concorrenza per le fonti non cinesi e i progetti di motori senza magneti.

Le ultime restrizioni alle esportazioni imposte da Pechino seguono una breve “tregua sulle terre rare” con Washington. Dopo aver accettato di revocare alcune limitazioni alle esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti, la Cina ha agito quasi immediatamente per limitare le spedizioni di altri materiali chiave come il tungsteno e l’antimonio. Gli sforzi compiuti in Europa e in Giappone per ricostruire la capacità di raffinazione rimangono su scala ridotta, lasciando le case automobilistiche dipendenti dai prodotti intermedi cinesi anche quando i minerali vengono estratti altrove.

Renault e il potenziale fornitore hanno rifiutato di commentare la notizia a Reuters.

Gli analisti del settore hanno affermato che le case automobilistiche stanno rivedendo i piani di approvvigionamento poiché i nuovi limiti alle esportazioni della Cina stanno entrando in vigore e potrebbero influenzare il prezzo e la disponibilità dei materiali per la produzione di motori elettrici.

Domande e risposte

Perché le “terre rare” sono così importanti e perché Renault vuole evitarle? Le terre rare (come il neodimio) sono fondamentali per creare i potentissimi “magneti permanenti” usati nei motori elettrici più comuni ed efficienti. Il problema è che la loro estrazione e, soprattutto, la loro raffinazione sono quasi un monopolio cinese (oltre l’80% del mercato). Questa dipendenza crea un’enorme vulnerabilità geopolitica ed economica: la Cina può decidere di aumentarne i prezzi o limitarne l’esportazione, come sta già facendo con altri minerali. Evitarle significa per Renault garantirsi la produzione futura e liberarsi da un ricatto strategico.

Le terre rare (come il neodimio) sono fondamentali per creare i potentissimi “magneti permanenti” usati nei motori elettrici più comuni ed efficienti. Il problema è che la loro estrazione e, soprattutto, la loro raffinazione sono quasi un monopolio cinese (oltre l’80% del mercato). Questa dipendenza crea un’enorme vulnerabilità geopolitica ed economica: la Cina può decidere di aumentarne i prezzi o limitarne l’esportazione, come sta già facendo con altri minerali. Evitarle significa per Renault garantirsi la produzione futura e liberarsi da un ricatto strategico. Ma se Renault ha già motori senza terre rare nel suo stabilimento di Cléon, perché cercare un partner in Cina? La tecnologia che Renault usa a Cléon (motori sincroni a rotore avvolto) è valida ma, evidentemente, non è ancora competitiva in termini di costi per la produzione di massa su larga scala. La Cina, d’altro canto, sta già producendo in fase pilota motori alternativi (a base di rame) a costi inferiori. Renault non cerca l’invenzione (che già ha), ma l’efficienza industriale e la riduzione dei costi necessarie per competere sui modelli ad alto volume. È una mossa di realismo industriale.

La tecnologia che Renault usa a Cléon (motori sincroni a rotore avvolto) è valida ma, evidentemente, non è ancora competitiva in termini di costi per la produzione di massa su larga scala. La Cina, d’altro canto, sta già producendo in fase pilota motori alternativi (a base di rame) a costi inferiori. Renault non cerca l’invenzione (che già ha), ma l’efficienza industriale e la riduzione dei costi necessarie per competere sui modelli ad alto volume. È una mossa di realismo industriale. Cosa c’entra la “tregua” della Cina sugli scambi di gallio e germanio con questa notizia? C’entra moltissimo. La Cina usa le restrizioni all’export come un’arma di pressione politica ed economica. Il testo menziona che Pechino ha revocato un divieto su gallio e germanio (usati nei chip) verso gli USA, ma contemporaneamente ha imposto nuovi limiti su tungsteno e antimonio (usati nei motori e nelle batterie). Dimostra che la Cina non sta “liberalizzando”, ma sta semplicemente gestendo attivamente il suo monopolio: allenta la presa da un lato per ottenere qualcosa, ma la stringe dall’altro per ricordare a tutti chi comanda la catena di fornitura. Renault agisce di conseguenza.