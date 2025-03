Atterraggio Perfetto per la Capsula Dragon Freedom: Rientro Sicuro per Quattro Astronauti dopo un’Odisea Spaziale

La capsula Crew Dragon Freedom di SpaceX ha compiuto un atterraggio impeccabile nelle acque del Golfo del Messico, al largo della costa della Florida, martedì 18 marzo alle 21:57 GMT (le 22:57 ora italiana).

A bordo si trovavano i due membri dell’equipaggio Crew-9, il comandante Nick Hague e lo specialista di missione Aleksandr Gorbunov, che avevano raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lo scorso 28 settembre 2024. Insieme a loro, hanno fatto ritorno sulla Terra anche gli astronauti Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore, arrivati sulla ISS a giugno a bordo della navicella Starliner di Boeing.

L’attracco della Crew Dragon Freedom alla ISS era avvenuto senza intoppi nelle prime ore del mattino, precedendo la manovra di deorbiting iniziata alle 21:11 GMT che ha dato il via alla discesa verso il nostro pianeta. Questo atterraggio segna il nono rientro operativo e il decimo in totale per SpaceX nell’ambito del contratto con il programma Commercial Crew della NASA.

Il rientro di Williams e Wilmore a bordo della Dragon ha rappresentato la conclusione di un’inattesa permanenza di circa nove mesi nello spazio. I due astronauti erano parte del Crew Flight Test (CFT) di Boeing con la capsula Starliner “Calypso”.

Tuttavia, durante il viaggio inaugurale verso la ISS, la nuova capsula aveva manifestato problemi ai propulsori. Questa anomalia aveva costretto la NASA a prendere la decisione di far rientrare la Starliner senza il suo equipaggio, avvenuto con successo il 7 settembre 2024 presso lo Space Harbor di White Sands in New Mexico.

Abbandonati temporaneamente sulla stazione orbitale, Williams e Wilmore sono diventati membri dell’Expedition 72. Fortunatamente, i posti liberi a bordo della Crew Dragon Freedom, partita con soli due membri dell’equipaggio (Hague e Gorbunov), hanno permesso loro di fare ritorno a casa. Per il viaggio di ritorno, Williams e Wilmore hanno indossato tute spaziali SpaceX, grazie a una tuta di riserva presente sulla stazione e a un’altra inviata con una missione di rifornimento.

Considerando l’orario di atterraggio, Hague e Gorbunov hanno trascorso 171 giorni nello spazio, percorrendo oltre 116 milioni di chilometri e orbitando attorno alla Terra 2.736 volte. Per Hague si è trattato del terzo volo spaziale, portando il suo tempo totale nello spazio a 374 giorni. Gorbunov ha invece completato la sua prima missione spaziale.

La permanenza di Williams e Wilmore è stata ancora più lunga, con ben 286 giorni trascorsi nello spazio, durante i quali hanno compiuto 4.576 orbite terrestri, viaggiando per oltre 195 milioni di chilometri. Per entrambi si è trattato del terzo volo spaziale. Con questo rientro, Suni Williams ha raggiunto un totale di 608 giorni in orbita nella sua carriera, diventando la seconda astronauta statunitense con più tempo trascorso nello spazio, superata solo da Peggy Whitson con 675 giorni. Wilmore ha invece accumulato un totale di 464 giorni fuori dal nostro pianeta. E pensare che doveva restare solo pochi giorni.

L’area designata per l’ammaraggio della Crew-9 era situata al largo della costa occidentale della Florida, nel Golfo del Messico/d’America. Le condizioni meteorologiche avevano inizialmente suggerito un possibile slittamento dell’atterraggio a mercoledì, ma previsioni in peggioramento hanno indotto NASA e SpaceX ad anticipare il rientro di un giorno.

Questa missione Crew-9 dovrebbe essere l’ultima della NASA a concludersi con un ammaraggio nel Golfo. I futuri voli SpaceX nell’ambito del programma Commercial Crew atterreranno al largo della costa della California, nell’Oceano Pacifico, per motivi di sicurezza legati alla possibile caduta di detriti del tronco espandibile della Dragon lontano da aree densamente popolate.

L’atterraggio sicuro della Crew Dragon Freedom segna un altro successo per il programma Commercial Crew e ha finalmente riportato a casa i quattro astronauti, inclusi Williams e Wilmore, che hanno vissuto un’inaspettata e prolungata avventura spaziale.