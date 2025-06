L’attacco USA a tre impianti nucleari iraniani nel fine settimana non ha innescato il temuto rally nei prezzi del petrolio. I futures sul Brent sono saliti di poco più dell’1%, attestandosi a circa 78,5 dollari al barile, il livello più alto da gennaio. Nonostante l’ingresso diretto degli Stati Uniti nel conflitto Israele-Iran, con il rischio di ritorsioni iraniane sullo Stretto di Hormuz – attraverso cui passa il 20% del greggio mondiale –, i mercati delle materie prime non mostrano segni di panico. L’Iran, grande produttore ed esportatore di petrolio, ha visto il suo parlamento votare per la chiusura dello Stretto, ma la decisione finale spetta al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale e al Leader Supremo.

Ecco il gafico del petrolo WTI:

Ed ecco invece il petrolio Brent:

Anche l’oro, bene rifugio per eccellenza, non ha reagito come ci si potrebbe aspettare: i prezzi sono scesi a circa 3.350 dollari l’oncia, con gli investitori che hanno preferito il dollaro USA in un contesto di tensioni crescenti. Nonostante un rialzo del 30% quest’anno, l’oro non ha capitalizzato l’escalation.



Per ora, non c’è alcuna “fine del mondo” nelle materie prime. I mercati restano stabili, anche se il pericolo di reazioni iraniane inconsulte rimane. Gli investitori guardano ora alla risposta di Teheran e alle mosse della Federal Reserve, con il presidente Powell atteso al Congresso per discutere, tra l’altro, dell’impatto delle tariffe di Trump e dell’attacco all’Iran. Sul fronte dati, inflazione core, richieste di disoccupazione e PMI USA saranno sotto i riflettori. La calma, per il momento, prevale.