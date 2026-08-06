Attacco hacker ai giganti di Wall Street: l’intelligenza artificiale clona le voci per rubare i dati dei fondi hedge

Un’ondata di attacchi informatici senza precedenti ha preso di mira il cuore finanziario di Wall Street. I pirati informatici non cercano più soltanto di violare i server con righe di codice, ma usano l’intelligenza artificiale per clonare le voci dei dirigenti. Colossi da decine di miliardi di dollari si trovano ora nel mirino di una minaccia invisibile, capace di ingannare anche i dipendenti più esperti.

La tecnica utilizzata si chiama “vishing“, ovvero il phishing fatto a voce tramite chiamate telefoniche. Tra i bersagli finiti nell’occhio del ciclone figurano nomi del calibro di Citadel, Point72 e Two Sigma Investments, oltre a diverse società di private equity.

Two Sigma, gigante da 75 miliardi di dollari gestiti, ha dichiarato di aver bloccato l’incursione. Un portavoce della società ha confermato l’accaduto ai microfoni di Bloomberg:

Il nostro team di sicurezza ha risposto rapidamente a un tentativo di campagna di vishing contro Two Sigma e altri gestori, e non abbiamo alcuna indicazione di impatti sui nostri dati o sui nostri sistemi.

La svolta dell’intelligenza artificiale

Fino a ieri, organizzare una truffa telefonica richiedeva tempo, attori in carne ed ossa e molta pazienza. Oggi gli strumenti di intelligenza artificiale permettono ai truffatori di fare ascoltare brevi tracce audio per poi replicare tono di voce, accento e modi di dire di una persona reale.

La vera novità è la facilità con cui questi attacchi possono essere duplicati su larga scala. Come ha spiegato Vinod Paul, presidente della società di sicurezza Align Managed Services:

In passato i pirati potevano colpire circa 50 società per volta.

Oggi possono lanciarsi contro 1.000 bersagli contemporaneamente con costi bassissimi.

Caratteristica Vishing Tradizionale Vishing Potenziato da IA Costo d’esecuzione Elevato (richiede operatore umano) Molto basso (software automatici) Volume di attacco Limitato a poche chiamate Di massa (migliaia di contatti) Realismo della voce Imitazione manuale imperfetta Clonazione vocale ad alta fedeltà

Chi controlla i controllori?

La situazione sta allarmando le autorità di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi. La FINRA (l’ente che controlla i broker finanziari) ha contattato le società per coordinare la difesa. Già a marzo l’ente aveva aperto un centro specializzato contro le frodi digitali, proprio in previsione di attacchi sempre più raffinati.

Anche la divisione di sicurezza di Google aveva registrato nei mesi scorsi vari tentativi di intrusione contro studi legali e società di consulenza. In alcuni casi, i criminali inviavano finti tecnici informatici a chiamare i dipendenti o persino a presentarsi di persona negli uffici.

Le conseguenze concrete

Quali sono gli effetti pratici di questo nuovo livello di rischio? Non parliamo di un crollo improvviso dei mercati, ma di costi concreti e quotidiani:

Spese di difesa in forte crescita : le società dovranno investire somme enormi in nuovi sistemi di verifica e autenticazione della voce.

: le società dovranno investire somme enormi in nuovi sistemi di verifica e autenticazione della voce. Rallentamento delle operazioni : l’uso di controlli incrociati rigidi per ogni procedura ridurrà la velocità degli scambi e delle pratiche operative.

: l’uso di controlli incrociati rigidi per ogni procedura ridurrà la velocità degli scambi e delle pratiche operative. Rischio reputazionale: la semplice notizia di un attacco sventato genera dubbi e sospetti tra gli investitori istituzionali.

L’uso industriale dell’IA da parte dei pirati informatici impone una revisione totale delle difese aziendali. La tecnologia ha reso l’inganno economico un prodotto di massa a basso costo. A questo punto sarà necessario passare a un livello superiore di sicurezza, con l’uso di informazioni non clonabili con una semplice voce. L’intelligenza artificiale sta portando il livello delle frodi sempre più in alto.