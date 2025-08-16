Attacchi ucraini alle raffinerie russe: a rischio la produzione di carburante di Mosca

La campagna ucraina con droni contro gli impianti energetici russi ha colpito un altro obiettivo importante: questa volta è stata la raffineria Lukoil di Volgograd, una delle dieci più grandi del Paese, costretta a interrompere l’approvvigionamento di greggio.

Secondo i funzionari regionali, l’attacco di giovedì ha causato la caduta di detriti sui depositi di prodotti petroliferi, provocando un incendio che è durato 19 ore prima di essere domato. L’impianto da 300.000 barili al giorno, fornitore chiave per la Russia meridionale con alcune esportazioni, è stato colpito più volte quest’anno. Lukoil non ha ancora commentato.

L’attacco arriva dopo una serie di attacchi ucraini contro raffinerie e infrastrutture energetiche russe nella scorsa settimana, mentre Vladimir Putin e Donald Trump si incontrano venerdì in Alaska per possibili colloqui di cessate il fuoco. L’Ucraina ha anche rivendicato attacchi contro le raffinerie di Rosneft a Syzran e Saratov , rispettivamente da 140.000 e 140.000 barili al giorno, oltre a un porto del Caspio ad Astrakhan, presumibilmente utilizzato per il trasporto di armi iraniane.

Questi attacchi coordinati stanno causando crescenti interruzioni delle operazioni a valle della Russia. Con una capacità di stoccaggio interna limitata per il greggio non raffinato, la chiusura degli impianti di raffinazione comporta una minore disponibilità di benzina e diesel per i mercati locali e una maggiore quantità di greggio disponibile per l’esportazione, probabilmente attraverso i porti occidentali. Si prevede già un forte aumento delle esportazioni di greggio russo questo mese, dato che le raffinerie rimangono chiuse.

L’attacco a Volgograd evidenzia la portata del programma ucraino di droni, che colpisce obiettivi a centinaia di chilometri dal fronte, e la vulnerabilità della logistica energetica russa. Gli attacchi multipli in meno di due settimane suggeriscono una campagna sostenuta volta a erodere le linee di approvvigionamento di carburante di Mosca, sia civili che militari.

Finora i mercati petroliferi hanno ignorato gli ultimi danni, puntando invece su un potenziale cessate il fuoco. Venerdì mattina, il Brent era in calo dello 0,55% a 66,47 dollari e il WTI era in calo dello 0,66% a 63,54 dollari, con gli operatori che bilanciavano il rischio geopolitico con le preoccupazioni più generali sulla domanda globale.

Con la rete di raffinazione russa sotto pressione e i flussi di greggio deviati, le prossime settimane metteranno alla prova la rapidità con cui Mosca sarà in grado di riorganizzare la logistica dei rifornimenti e se gli attacchi ucraini inizieranno a incidere sull’equilibrio petrolifero globale piuttosto che solo sull’approvvigionamento interno.