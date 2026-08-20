Assalto ai treni merci negli USA: 75 mila rapine e 200 milioni di dollari di bottino. Il Far West è tornato, ma viaggia con l’intelligenza artificiale

I predoni del Far West sono tornati, ma non cavalcano più puledri selvaggi: guidano Suv scuri, usano droni e si lanciano dai cavalcavia sui convogli merci in transito. Negli Stati Uniti il saccheggio dei treni ha raggiunto livelli di allarme nazionale. Nel 2025 sono stati registrati ben 75.000 assalti ai convogli merci, per un valore complessivo che supera i 200 milioni di dollari di refurtiva. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, questi crimini si sono quadruplicati, trasformando gli snodi logistici della prima superpotenza mondiale in una vera e propria frontiera fuori controllo.

I numeri fotografano una crisi che non è solo una questione di ordine pubblico, ma una tassa occulta sull’intera catena di distribuzione americana.

Le cause del boom: quando la droga si blocca, vince l’elettronica

Per capire come si sia arrivati a questa esplosione di furti bisogna tornare ai mesi dei lockdown del 2020. Le restrizioni sanitarie hanno bloccato le tradizionali rotte del narcotraffico. Trovandosi a secco di liquidità, i cartelli e le bande criminali urbane hanno dirottato le loro risorse sui beni materiali più richiesti dal mercato: scarpe sportive di marca, televisori, utensili da lavoro e persino pneumatici per automobili.

A favorire questa transizione criminale è stata anche la politica di massima efficienza adottata dalle stesse compagnie ferroviarie (come CSX, Union Pacific e BNSF). Per tagliare i costi operativi, i convogli sono stati allungati fino a 4 chilometri di lunghezza,spesso affidati a un equipaggio ridotto all’osso di soli due macchinisti. Questo, fra l’altro, causa anche dei problemi alle comunità attraversate da questi mega- convogli.

Questi giganti d’acciaio viaggiano a rilento nelle periferie e sostano a lungo vicino agli scali di scambio in attesa del segnale verde. Un invito a nozze per chiunque sia armato di una semplice tronchese.

Fattore chiave Impatto operativo Conseguenza economica Convogli fino a 4 km Solo 2 ferrovieri a bordo, zero controllo visivo Facile accesso ai container di coda Soste lunghe e prevedibili I treni restano fermi ore negli snodi urbani Finestra temporale perfetta per i saccheggi Merci ad alto valore unitario Elettronica, scarpe, alcolici, pneumatici Liquidabilità immediata sul mercato nero

Gli episodi più clamorosi: assalti in diretta e sabotaggi

Le cronache recenti sembrano uscite da una sceneggiatura d’azione:

Il saccheggio di Chicago: Nell’agosto 2024 un convoglio della Union Pacific è stato bloccato nel West Side di Chicago. Decine di persone hanno forzato i container e caricato televisori ed elettrodomestici su furgoni in attesa, incuranti dell’arrivo della polizia locale, rimasta impotente per netta inferiorità numerica.

Nell’agosto 2024 un convoglio della Union Pacific è stato bloccato nel West Side di Chicago. Decine di persone hanno forzato i container e caricato televisori ed elettrodomestici su furgoni in attesa, incuranti dell’arrivo della polizia locale, rimasta impotente per netta inferiorità numerica. Il colpo delle scarpe a Phoenix: Un treno BNSF è stato ripulito di quasi 2.000 paia di scarpe Nike per un valore di oltre 440.000 dollari.

Un treno BNSF è stato ripulito di quasi 2.000 paia di scarpe Nike per un valore di oltre 440.000 dollari. La notte di Memphis: Tre banditi hanno fatto man bassa di abbigliamento, giocattoli e casse di vino per oltre 20.000 dollari. Questa volta, però, una task force federale li ha tracciati dall’alto con un aereo e telecamere intelligenti, arrestandoli mentre scaricavano la refurtiva.

Tre banditi hanno fatto man bassa di abbigliamento, giocattoli e casse di vino per oltre 20.000 dollari. Questa volta, però, una task force federale li ha tracciati dall’alto con un aereo e telecamere intelligenti, arrestandoli mentre scaricavano la refurtiva. I sabotaggi dei freni: Le bande più organizzate non aspettano più che il treno si fermi. Tagliano i cavi dei freni o manomettono gli scambi per costringere il convoglio a fermarsi in zone remote e prive di copertura cellulare, usando ricetrasmittenti per coordinare la fuga. Atti che, ovviamente, aumentano esponenzialmente anche il rischio sul trasporto ferroviario.

Dietro questi colpi non ci sono solo sbandati locali. Gli investigatori hanno individuato la presenza di gang storiche come i Crips e i Gangster Disciples a Memphis, fino a collegamenti diretti con i cartelli messicani di Sinaloa nel Sud-Ovest degli Stati Uniti.

La risposta: trincee, intelligenza artificiale e nuove leggi

Di fronte a un’emorragia finanziaria insostenibile, i colossi ferroviari hanno iniziato a trasformare gli scali merci in vere basi fortificate.

Union Pacific ha investito oltre 30 milioni di dollari in recinzioni corazzate, filo spinato alto oltre 4 metri, sensori termici e droni di sorveglianza. BNSF impiega una forza di polizia privata di 200 agenti con unità cinofile. A Memphis, l’impiego massiccio di telecamere con intelligenza artificiale in grado di leggere targhe contraffatte ha già ridotto i furti locali dell’80%.

Sul fronte giudiziario, la Camera dei Rappresentanti USA ha approvato a larga maggioranza il Combating Organized Retail Crime Act. Il provvedimento punta ad alzare drasticamente le pene, consentendo la confisca dei beni e perseguendo i capi delle bande per riciclaggio federale, mettendo fine alla prassi delle scarcerazioni rapide su cauzione.

Il costo reale: chi paga il conto finale?

Se qualcuno pensa che il saccheggio dei treni sia solo un problema delle assicurazioni, la realtà economica dice l’esatto contrario.Le perdite dirette, l’aumento delle polizze assicurative e le decine di milioni spesi in sicurezza privata si traducono in un rincaro netto dei costi di trasporto. In un’economia di mercato, questo costo logistico aggiuntivo viene sistematicamente ribaltato sul prezzo finale al dettaglio.

Alla fine, a ripagare il televisore o le scarpe rubate sui binari di Chicago è il normale consumatore al momento dello scontrino, che viene ad includere anche la copertura di queste perdite logistiche. Se si riuscirà a contenere gli assalti ai treni, si potranno ridurre anche i costi per i consumatori.