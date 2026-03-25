Articolo said Tempesta perfetta sul gas naturale: l’Australia ferma il GNL e aggrava la crisi globale

Piove sempre sul bagnato. Martedì il produttore australiano di petrolio e gas Santos è stato costretto a chiudere il suo impianto di GNL di Barossa, appena entrato in funzione, sospendendo temporaneamente l’attività dell’impianto di esportazione di GNL di Darwin proprio mentre i mercati globali del gas si affannano alla ricerca di approvvigionamenti, con il GNL mediorientale ormai fuori gioco.

L’impianto di Darwin è ora in “fermo temporaneo”, necessario per sostituire le attrezzature sulla nave di produzione offshore del progetto Barossa che rifornisce l’impianto di esportazione, ha dichiarato una portavoce di Santos all’Australian Financial Review.

Secondo l’AFR, non è stato immediatamente chiaro quando la produzione a Barossa e le esportazioni da Darwin potrebbero riprendere.

L’interruzione si verifica due mesi dopo che il primo carico di GNL proveniente da Barossa LNG è stato imbarcato su una nave diretta in Giappone. Questa spedizione ha segnato l’avvio commerciale del progetto Barossa LNG, gestito da Santos e progettato per sostituire l’impianto di GNL di Darwin man mano che le forniture di gas tradizionali diminuiscono.

L’interruzione in Australia si aggiunge all’offerta globale di GNL già sotto pressione, che è stata soffocata dalla guerra in Medio Oriente.

Si stima che le esportazioni mondiali di GNL siano crollate la scorsa settimana al minimo degli ultimi sei mesi a causa del crollo dell’offerta mediorientale, con lo Stretto di Hormuz di fatto chiuso e l’interruzione dell’attività nel più grande complesso di GNL al mondo in Qatar.

Il Qatar è stato il principale responsabile della perdita di approvvigionamento globale di GNL a seguito dell’interruzione della produzione di liquefazione e delle esportazioni. Si registra una perdita di approvvigionamento anche dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), le cui spedizioni sono bloccate e non riescono a superare lo Stretto di Hormuz.

Alla fine della scorsa settimana, l’azienda statale del Qatar QatarEnergy ha dichiarato che i danni causati dagli attacchi missilistici iraniani al complesso di GNL di Ras Laffan, il più grande impianto di produzione di GNL al mondo, le costerebbero circa 20 miliardi di dollari all’anno in mancati introiti e che ci vorrebbero fino a cinque anni per ripararlo.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link