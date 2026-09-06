Arsenali vuoti e caccia alle spie al Pentagono: 50 alti ufficiali sotto la macchina della verità

I poligrafi, le macchine della verità, sono tornati al Pentagono, dopo che l’amministrazione Trump si è infuriata per quelle che il presidente definisce “fughe di notizie” da parte di funzionari statunitensi alla stampa, in particolare riguardo alla presunta diminuzione delle scorte di munizioni e alla carenza di missili. Un oggetto che spesso vediamo solo nei film, e che sembrava uscito di scena, ritorna sulla ribalta.

Il New York Times riporta sabato che gli investigatori del Pentagono hanno interrogato circa 50 membri dello Stato Maggiore Congiunto per verificare se avessero divulgato informazioni riservate ai giornalisti.

La testata parla di una “grande caccia alle fughe di notizie”: i test con il poligrafo su larga scala si sono svolti ad agosto e potrebbero seguirne altri. «Tra i 1.500 e i 2.000 ufficiali e funzionari lavorano per lo Stato Maggiore Congiunto, che coordina operazioni, politiche e piani di guerra con i comandanti delle forze armate in tutto il mondo», osserva il New York Times.

Anche decine di altri funzionari, tra cui quelli del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), sono stati sottoposti al test del poligrafo all’inizio di quest’estate.

Una valanga di notizie riportate dai media ad agosto, e già all’inizio dell’estate, ha affermato che gli Stati Uniti hanno esaurito gran parte delle loro scorte di missili Tomahawk a lungo raggio durante la guerra contro l’Iran, insieme ai missili intercettori Patriot e THAAD.

Funzionari statunitensi hanno dichiarato alla CBS che nessuno è risultato positivo ai test, ma l’operazione ha avuto un effetto intimidatorio, dato che alcune fonti hanno anche descritto la portata della retata come «straordinaria». Tutto ciò sembra non solo finalizzato a prevenire fughe di notizie alla stampa, ma si inserisce in un clima di percepita “infedeltà” e dissenso nei confronti del Segretario alla Guerra Pete Hegseth. Un qualcosa che non è esattamente il clima per il lavoro di team giusto, ma, nello stesso tempo, questo personale è stato, per la maggior parte, selezionato da amministrazioni

I test del poligrafo sono tipicamente utilizzati nell’ambito militare o dei servizi segreti in casi di sospetto spionaggio straniero o di sospetta divulgazione di informazioni classificate. Hegseth ha già ridotto notevolmente la cerchia ristretta delle persone di cui si fida.

Il portavoce del Pentagono Sean Parnell si è limitato a dichiarare che il Dipartimento della Guerra «prende estremamente sul serio tutte le fughe di notizie relative a informazioni classificate sulla sicurezza nazionale e conduce le indagini del caso».

Questa non è la prima ondata di test con il poligrafo al Pentagono sotto l’amministrazione Trump. Hegseth aveva già anticipato queste misure nell’autunno del 2025. Si è inoltre assistito a una diffusione capillare della firma di accordi di riservatezza (NDA).

Sebbene esistano già leggi e politiche che regolano la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, riservate o sensibili, questa misura rientra chiaramente in una più ampia campagna volta a limitare le fughe di notizie.

La realtà è anche che le fughe di notizie ai media sono una pratica piuttosto comune in qualsiasi amministrazione, se si guarda alla storia americana. Probabilmente Trump ne è consapevole, ma è naturalmente diffidente nei confronti di qualsiasi ulteriore tentativo di minare le sue politiche – specialmente in questo momento delicato alla vigilia delle elezioni di medio termine di novembre. Senza considerare che le fughe di notizie a livello miliare hanno pesanti ricadute sulla vita e sulla sicurezza dei militari americani di stanza nei fronti caldi.