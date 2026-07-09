Arriva il WindRunner: il gigante dell’aria sei volte più grande dell’Antonov An-225

Muovere merci nell’Occidente del 2026 è diventato un incubo geometrico prima ancora che economico. Le infrastrutture terrestri europee e americane, vecchie di decenni, sono ormai il vero imbuto della produzione industriale pesante: ponti che non reggono il peso, rotatorie impossibili da superare e gallerie troppo strette stanno bloccando commesse miliardarie. Quando la terraferma fallisce in modo così strutturale, l’unica alternativa è inventarsi qualcosa che superi ogni record fisico mai registrato nei cieli.

La risposta a questa paralisi logistica si chiama WindRunner, un colosso progettato dalla startup americana Radia che polverizzerà qualsiasi precedente record di dimensione aeronautica. Più lungo di un intero campo da calcio, questo bestione nasce con un obiettivo puramente industriale: caricare a bordo ciò che le strade non possono più trasportare e portarlo direttamente a destinazione, senza passare per i tradizionali e congestionati hub aeroportuali.

I numeri di un titano che spiazza il mercato

Il progetto ha appena superato una fase critica con la selezione dei partner industriali per l’architettura elettrica e i sistemi di volo, affidati a Latecoere e Stirling Dynamics. Gestire la stabilità di un mezzo simile è una sfida ingegneristica totalmente inedita.

Le dimensioni del velivolo ridefiniscono il concetto stesso di trasporto pesante:

Lunghezza: 108 metri (un Boeing 747 si ferma a circa 76 metri).

108 metri (un Boeing 747 si ferma a circa 76 metri). Apertura alare: 80 metri, calcolata al millimetro per poter utilizzare le piste degli aeroporti attuali senza demolire gli hangar.

80 metri, calcolata al millimetro per poter utilizzare le piste degli aeroporti attuali senza demolire gli hangar. Volume della stiva: Sei volte superiore ai più grandi aerei cargo attualmente in circolazione.

Sei volte superiore ai più grandi aerei cargo attualmente in circolazione. Capacità di atterraggio: Può operare su piste semipreparate o in terra battuta di appena 1.800 metri.

L’idea economica di fondo è brillante nella sua estrema d’audacia: il mostro atterra direttamente sulla terra battuta, scarica il pezzo industriale nel cantiere e riparte. Niente logistica dell’ultimo miglio, niente permessi stradali speciali, niente blocco del traffico per giorni.

C’è tanta tecnologia italiana a bordo

Nonostante la paternità del progetto sia della Colorado-based Radia, che ha già raccolto oltre 150 milioni di dollari da investitori privati, l’intera operazione si regge su una catena di subfornitura globale dove l’Europa gioca un ruolo da protagonista.

Tra i partner principali spicca l’italiana Leonardo, a cui è stata affidata la progettazione e la realizzazione di porzioni fondamentali della gigantesca fusoliera. Un’ottima notizia per l’indotto dell’alta tecnologia di casa nostra, che si conferma leader quando c’è da fare della manifattura complessa e fuori scala.

La divisione del lavoro industriale fotografa una vera e propria internazionalizzazione del rischio:

Leonardo (Italia): Struttura della fusoliera centrale.

Struttura della fusoliera centrale. Aernnova (Spagna): Ali e piloni di sostegno dei motori.

Ali e piloni di sostegno dei motori. Latecoere (Francia): Cablaggi elettrici complessi per grandi carichi.

Cablaggi elettrici complessi per grandi carichi. Stirling Dynamics (Regno Unito): Sistemi di simulazione e controlli dinamici di volo.ù

Pragmatismo industriale o azzardo finanziario?

Il fondatore di Radia, Mark Lundstrom, sta applicando una filosofia costruttiva molto cinica: non inventare nulla di nuovo a livello di propulsione. L’aereo utilizzerà motori già certificati e componenti standard per evitare di impantanarsi nelle sabbie mobili delle approvazioni governative, un buco nero che di solito fagocita i bilanci delle startup aeronautiche.

Tuttavia, i dubbi degli analisti economici rimangono pesanti. Il WindRunner ha un’autonomia limitata a circa 2.000 chilometri e una portata di 74 tonnellate. Non è un aereo per tratte oceaniche; è un vettore continentale. Questo significa che dovrà operare mercati protetti e ad altissimo valore aggiunto.

A salvare la sostenibilità del business plan, come spesso accade oltreoceano, è arrivato il settore della difesa. Nel maggio del 2025, il Pentagono ha firmato un accordo con Radia per studiare l’applicazione del WindRunner nella logistica militare. Portare carri armati pesanti o pezzi d’artiglieria direttamente su piste di terra in prima linea, saltando i porti, è un argomento che ha subito convinto i pianificatori della difesa statunitense a staccare i primi assegni.

Resta l’incognita della certificazione. Radia vuole saltare il prototipo fisico classico, usando la progettazione digitale per costruire subito una flotta di prova. Una scommessa da tutto o niente entro la fine del decennio: se l’aereo volerà, la logistica pesante cambierà per sempre; se fallirà, avremo assistito al più grande e spettacolare cantiere digitale della storia recente.