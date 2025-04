Arriva il ComproOro Automatico: dalla Cina la macchina automatica che pesa l’Oro, lo fonde e manda i soldi sul Conto Corrente !

In Cina l’oro fisico, quello tangibile, in gioielli e lingotti, è sempre più utilizzato e diffuso, forse un effetto secondario della dematerializzazione dei pagamenti. In questa situaziona, a Shanghai, è stato individuato un nuovo “bancomat” che accetta oro fisico, lo fonde, ne determina la purezza e il peso e poi invia i fondi sul conto bancario del venditore entro 30 minuti.

Sinora esistevano dei distributori automatici di lingotti d’oro, standarizzati, ma questa macchina porta il trading d’oro a un livello completamente diverso, dato che compra l’oro e fa il suo saggio. Siamo al “ComproOro automatico” che, almeno in teoria, dovrebbe non permettere frodi e magheggi.

La macchina, prodotta dalla cinese Kinghood Group, accetta qualsiasi oggetto in oro di peso superiore a tre grammi e con una purezza minima del 50% (12 carati), lo elabora e trasferisce il valore equivalente direttamente sul conto bancario del venditore entro 30 minuti, secondo quanto riportato da India Today , che sottolinea che “non è necessaria alcuna documentazione o documento d’identità”.

In una dimostrazione, una catena d’oro da 40 grammi ha fruttato 785 yuan (circa 9.200 rupie) al grammo. Il guadagno totale? Oltre 36.000 yuan, ovvero 420.000 rupie, accreditati sul conto del venditore in mezz’ora, secondo la pubblicazione.

Il presidente di RPG Enterprises, Harsh Goenka, ha pubblicato su X: “Bancomat d’oro a Shanghai: lasciate i vostri gioielli, ne controlla la purezza, li fonde, ne calcola il valore e lo accredita immediatamente sul vostro conto”, aggiungendo: “Se questo arrivasse in India, i tradizionali prestatori d’oro potrebbero aver bisogno di un nuovo modello di business”.

Gold ATM in Shanghai: Drop your jewellery, it checks purity, melts it, calculates value, and credits your account instantly.

If this comes to India, traditional gold lenders might need a new business model.

Transparency in. Exploitation out. pic.twitter.com/KgjI7nxCP9

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 21, 2025