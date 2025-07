In mezzo alle crescenti tensioni con l’Armenia, dovute al desiderio di Yerevan di orientarsi verso l’Occidente e alla mancanza di incentivi economici da offrire, la Russia sta ricorrendo a una tattica tradizionale per imporre la propria volontà: inviare truppe.

Le autorità armene hanno inizialmente smentito le notizie ucraine su un aumento delle truppe alla base di Gyumri. In risposta a tali smentite, il 7 luglio l’intelligence militare ucraina ha deciso di divulgare il contenuto del memorandum. I funzionari russi sembrano sperare che un aumento delle truppe possa fungere da strumento di pressione sul governo armeno.

Yerevan si trova attualmente nel mezzo di una crescente spaccatura geopolitica con la Russia, le cui radici risiedono nel fallimento del Cremlino nel rispettare le garanzie di sicurezza durante la Seconda Guerra del Karabakh. Più recentemente, i funzionari russi sono stati irritati dall’arresto da parte del governo armeno di un oligarca armeno-russo e di altri sospettati di attività antigovernative a Yerevan.

Il 4 luglio, l’Armenia avrebbe consegnato una nota diplomatica all’ambasciatore russo a Yerevan, accusando il Cremlino di orchestrare “una propaganda apertamente ostile, spesso aggressiva, contro il governo della Repubblica d’Armenia nei media della Federazione Russa”.

Alcuni osservatori ritengono che l’ultima ondata di attriti evidenzi la ridotta capacità della Russia di influenzare i suoi vicini e di impedire una riorganizzazione geopolitica nel Caucaso meridionale.

“Mosca sta cercando di riprendersi l’Armenia, non con i carri armati, ma con canali Telegram, influencer pagati e fedelissimi anziani”, ha osservato un recente commento pubblicato dal Moscow Times. “Non sarà facile. Fonti russe stesse ammettono che ora ‘non c’è nessuno che parli per la Russia’ in Armenia.”“È difficile conquistare cuori con promesse vuote, specialmente da parte di un paese che ti ha abbandonato in guerra”, aggiunge il commento. “Il pubblico armeno, in particolare i giovani, è più interessato a visti per Parigi e lavori tecnologici nella Silicon Valley che a favole sovietiche.”

La presenza rafforzata delle truppe russe sarebbe anche per riequilibrare i recenti scontri diploatici con l’Azerbaigian, con cui le relazioni sono molto peggiorate dopo l’abbattimento di un aereo azero da parte della contraerea russa, e ancor più per i recenti arresti di cittadini azeri n Russia.