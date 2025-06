La Marina degli Stati Uniti ha avviato un ambizioso progetto da 29,9 milioni di dollari per sviluppare SONGBOW, un’arma laser navale di ultima generazione capace di neutralizzare minacce complesse come sciami di droni, missili da crociera e veicoli ipersonici a velocità della luce.

Un balzo tecnologico senza precedenti

Il cuore del sistema è un laser da 400 kilowatt, ottenuto combinando più emettitori da 50 kilowatt in un unico raggio ad alta precisione. Questo rappresenta un netto progresso rispetto alle attuali capacità delle navi da guerra, come il laser HELIOS da 60 kilowatt. Progettato per ridurre i tempi di risposta e l’uso di munizioni tradizionali, SONGBOW è guidato da Coherent Aerospace & Defense sotto un contratto della Office of Naval Research, con una fase iniziale di sviluppo di 20 mesi e possibili estensioni fino al 2027.

Tecnologia e versatilità

SONGBOW utilizza moduli laser a fibra pulsata, supportati da un sistema di controllo del raggio per una mira precisa. La struttura modulare consente di regolare la potenza senza compromettere la qualità del raggio, anche in scontri prolungati. Oltre alla difesa cinetica, il laser potrebbe essere impiegato per funzioni secondarie come il telerilevamento e l’illuminazione del campo di battaglia.

Un’arma per più scenari e che non si esaurisce

Progettato principalmente per le navi, SONGBOW potrebbe essere adattato anche a piattaforme terrestri, ampliando le capacità di difesa a energia diretta. Il sistema si integrerà con tecnologie esistenti come il sistema Aegis e gli intercettori SM-6, rafforzando una strategia di difesa a strati.

Come si è visto nella recente , breve , guerra fra Iran e Israele, il problema degli scudi “Impenetrabili” per la difesa aerea è la capacità di essere saturati, di esaurire i missili. Anche il sistema più sofistica viene, prima o poi, a esaurire le proprie munizioni, che sono complesse da produrre e costose. Un laser, un’arma a energia diretta, non esaurisce mai i propri colpi, sino a che ha energia, e i singoli “Colpi” costano poco. Purtroppo finora non si sono rivelati abbastanza potenti ed affidabili.