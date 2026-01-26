Arctic LNG 2: il gas russo inonda la Cina, aggirando le sanzioni occidentali. Record di importazioni

La Russia e la Cina sembrano non essere influenzate dalle sanzioni statunitensi ed europee sul progetto Arctic LNG 2 della Russia, poiché le consegne continuano anche nel nuovo anno.

Il terminale cinese di Beihai LNG ha accolto il primo carico del 2026 proveniente dal progetto russo, secondo quanto riportato lunedì da Reuters, citando i dati della LSEG.

Secondo i dati della LSEG, la nave metaniera Buran ha caricato GNL da un’unità di stoccaggio galleggiante vicino a Murmansk il 25 dicembre e ha viaggiato attraverso il Canale di Suez fino alla Cina.

L’operatore dell’Arctic LNG 2, la russa Novatek, ha iniziato a utilizzare la rotta del Canale di Suez poiché le rigide condizioni invernali hanno limitato l’accesso alla rotta marittima settentrionale dall’Artico russo alla Cina.

Il progetto Arctic LNG 2 è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’UE.

Ciò non ha dissuaso la Russia e la Cina dal proseguire gli scambi commerciali da quando il primo carico dalla Russia è arrivato al terminale di Beihai nell’agosto dello scorso anno.

La Russia sta inoltre mantenendo attivo il suo commercio di GNL con la Cina, oggetto di sanzioni, durante l’inverno grazie a una nave rompighiaccio in grado di attraversare il fitto ghiaccio artico.

La nave cisterna di GNL rompighiaccio Christophe De Margerie, oggetto di sanzioni, è pronta a esportare il suo terzo carico dal 20 dicembre dal progetto Arctic LNG 2, come mostrano i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg all’inizio di questo mese.

Con una sola nave cisterna rompighiaccio in grado di attraversare il ghiaccio artico tutto l’anno, la Russia ha aumentato le spedizioni dal Portovaya LNG sul Mar Baltico, anch’esso soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti.

L’approvvigionamento da Portovaya LNG e le continue spedizioni dal progetto Arctic LNG 2 potrebbero essere uno dei motivi per cui la Cina ha registrato volumi record di importazioni di GNL dalla Russia a dicembre, in aumento rispetto al precedente record stabilito il mese precedente e più del doppio delle stime di vari servizi di tracciamento delle navi.