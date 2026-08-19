Aramco riporta le superpetroliere VLCC nello Stretto di Hormuz dopo una pausa di tre settimane

C’è un piccolo spiraglio nello stretto di Hormuz: l’Arabia Saudita ha trascorso settimane alla ricerca di vie alternative allo Stretto di Hormuz. Ora sta ricominciando a far transitare nuovamente le petroliere direttamente attraverso lo stretto.

Secondo i dati di Kpler e Vortexa citati da Reuters, la scorsa settimana Saudi Aramco ha ripreso le operazioni di carico di greggio dai suoi terminali di Ras Tanura e Juaymah all’interno dello stretto, ponendo fine a una pausa di tre settimane nell’attività dei porti.

Tre VLCC — Malaysia Prosperity, Algeria Prosperity e Singapore Prosperity — hanno caricato ciascuna circa 2 milioni di barili tra il 12 e il 16 agosto. Altri sei VLCC potrebbero caricare greggio saudita dall’interno dello Stretto di Hormuz entro la fine del mese, secondo i dati provvisori di Kpler. La prossima tornata potrebbe coinvolgere navi di proprietà dell’Arabia Saudita.

Martedì, sette VLCC gestiti dalla società saudita Bahri si trovavano al largo degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman, mentre altre due erano dirette verso Fujairah, secondo i dati marittimi di LSEG. Alcuni operatori hanno riferito a Reuters che Aramco potrebbe utilizzare petroliere controllate dall’Arabia Saudita per i futuri transiti attraverso lo Stretto di Hormuz, oltre alle navi gestite dalla sudcoreana Sinokor, una società che sta svolgendo con profitto il trasporto di petrolio dal golfo.

Si tratta di un cambiamento significativo dopo che Aramco aveva sospeso per settimane le vendite dall’interno dello stretto in seguito agli attacchi alla propria flotta di petroliere durante l’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran del mese scorso.

Ciò non significa che le esportazioni saudite siano tornate alla normalità: Aramco continua a fornire greggio Arab Medium e Arab Heavy alle raffinerie asiatiche tramite trasferimenti da nave a nave al largo di Fujairah, consentendo agli acquirenti di ritirare il greggio saudita senza dover far transitare le proprie navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Si tratta di una soluzione d’emergenza in cui Ricordiamo che Fujairah si trova negli Emirati Arabi Uniti, ma fuori dallo Stretto, verso l’Oceano Indiano.

Anche la sua altra via di fuga presenta dei problemi. All’inizio del conflitto, l’Arabia Saudita aveva dirottato le esportazioni verso Yanbu sul Mar Rosso, solo per trovarsi lì di fronte a un blocco imposto dagli Houthi. Da allora Aramco ha offerto greggio dal terminale egiziano di Sidi Kerir, ma questo mese si prevede che da lì vengano caricati per l’Asia solo circa 670.000 barili al giorno, contro i circa 4 milioni di barili al giorno precedentemente esportati attraverso Yanbu. La soluzione è poco appetibile per le esportazini verso l’Estremo Oriente, anche se è valida per l’Europa.