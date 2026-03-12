Aramco e l’incubo di Hormuz: la grande fuga verso il Mar Rosso (che non basta a tutti)

Il gigante petrolifero saudita Aramco sta chiedendo agli acquirenti asiatici di comunicare i piani di carico del greggio per aprile sia per il suo principale porto di esportazione nel Golfo che per l’alternativa di esportazione sul Mar Rosso, secondo quanto riferito mercoledì da diverse fonti a Reuters .

La crisi nello Stretto di Hormuz ha avuto ripercussioni sui mercati globali. Con lo stretto effettivamente bloccato al traffico delle petroliere, l’Arabia Saudita ha dirottato parte delle sue esportazioni di greggio dal terminal di esportazione di Ras Tanura nel Golfo, che necessita di un traffico fluido attraverso Hormuz, al porto di esportazione di Yanbu sul Mar Rosso.

L’opzione di carico a Yanbu si applica solo all’acquisto di Arab Light, il greggio di punta dell’Arabia Saudita, secondo le fonti di Reuters.

L’Arabia Saudita può sostituire una piccola parte delle esportazioni perse dal porto di Ras Tanura con i carichi da Yanbu, che aggirano lo Stretto di Hormuz.

Saudi Aramco utilizza l’oleodotto est-ovest che, sulla carta, ha la capacità di trasportare circa 7 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio verso il Mar Rosso. Ma c’è da chiedersi quanto possano caricare i terminal di Yanbu, con alcune stime che fissano questa capacità a circa 3 milioni di bpd, ha affermato Vortexa la scorsa settimana. Questa via era poco usata sino a ieri, ma, a questo punto , diventerà la principale via d’uscita del petrolio arabo.

Tra il 1° e il 9 marzo, subito dopo la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz al traffico delle petroliere, i carichi a Yanbu hanno raggiunto una media di 2,2 milioni di bpd, il doppio rispetto alla media di febbraio, secondo i dati LSEG citati da Reuters.

Dallo Stretto di Hormuz, Aramco spediva circa 6 milioni di bpd prima del blocco.

Yanbu sul Mar Rosso non può compensare tutte le spedizioni perse attraverso lo Stretto di Hormuz. Ecco perché l’Arabia Saudita e gli altri principali produttori di petrolio del Golfo hanno ridotto drasticamente la produzione di petrolio greggio negli ultimi giorni, poiché la capacità di stoccaggio è piena e il greggio non ha modo di uscire dallo Stretto di Hormuz.

L’Arabia Saudita ha ridotto la sua produzione di petrolio tra i 2 milioni e i 2,5 milioni di barili al giorno, secondo quanto riferito martedì da fonti anonime vicine alla situazione a Bloomberg .