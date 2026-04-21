Apple, finisce l’era Cook: John Ternus al timone per la sfida dell’IA e dei dazi

Dopo quindici anni di gestione improntata alla massima efficienza logistica e alla crescita esponenziale dei margini, Apple decide che è giunto il momento di cambiare pelle. O meglio, di cambiare il “volto” che siede nell’ufficio più importante di Cupertino. Dal 1° settembre, Tim Cook lascerà la carica di CEO per assumere il ruolo di Presidente Esecutivo. A succedergli sarà John Ternus, l’uomo dell’hardware, colui che ha dato forma a iPad e AirPods.

Un passaggio di consegne tra logistica e visione

Se Tim Cook è stato l’uomo dei fogli di calcolo, capace di trasformare Apple in una macchina da soldi attraverso l’ottimizzazione della catena di montaggio globale (spesso a trazione cinese), John Ternus rappresenta il ritorno all’ingegneria pura. Cinquantun anni, in azienda dal 2001, Ternus non è un neofita dei palchi della Silicon Valley. La sua nomina suggerisce una virata strategica: in un mercato dove lo smartphone è ormai una commodity, Apple deve tornare a stupire con la “sostanza” dei prodotti e, soprattutto, con l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Le ragioni economiche e il “fattore Trump”

Non è un segreto che la gestione Cook si sia scontrata negli ultimi tempi con venti contrari non indifferenti. Wall Street, che ha reagito con un timido -1% nelle contrattazioni after-hours, osserva con attenzione due nodi critici:

La questione cinese: La debolezza dei consumi a Pechino e la concorrenza locale pesano sui bilanci. Apple è sempre meno pesante ad Oriente.

Il ritorno del protezionismo: I dazi promessi (o minacciati) da Donald Trump richiedono una gestione politica di alto livello e di ripensare la politica logistica.

Proprio qui si inserisce la mossa “alla democristiana” di Cupertino: Cook non va in pensione, ma assume il ruolo di “ambasciatore globale”. Il suo compito sarà quello di mediare con i governi e gestire i rapporti con Washington, lasciando a Ternus l’onere di far funzionare i laboratori di ricerca.

Cosa cambia per l’investitore?

Apple sta cercando di stimolare una nuova domanda attraverso l’innovazione hardware, consapevole che l’efficienza da sola non basta più a sostenere i moltiplicatori di crescita del passato. La sfida di Ternus sarà quella di dimostrare che Apple può ancora creare mercati ex nihilo, come accadde con l’iPhone, superando la fase di stagnazione creativa che ha caratterizzato l’ultimo lustro.

Leader Ruolo dal 1° Settembre Background Principale Focus Strategico John Ternus CEO Ingegneria Hardware Innovazione di prodotto e IA Tim Cook Presidente Esecutivo Operations & Logistics Relazioni istituzionali e Lobbying

L’era della gestione finanziaria pura sembra cedere il passo a una nuova necessità tecnica. Resta da vedere se il “visionario” Ternus avrà lo stesso polso di ferro di Cook nel mantenere i margini operativi ai livelli a cui gli azionisti si sono pericolosamente abituati, e se poi sarà in grado di gestire anche tutti i rapporti poliici, in primi con Trump, che si aspetta forti investimenti da Apple negli USA.