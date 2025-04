Anche la Thailandia cerca di ingraziarsi Trump comprando più prodotti USA

La Thailandia è diventata la seconda nazione asiatica a promettere di acquistare più materie prime energetiche statunitensi nel tentativo di evitare i dazi in pochi giorni.

Il Vietnam ha fatto lo stesso all’inizio della settimana, mentre i dazi sulle importazioni incombono su tutti i partner commerciali statunitensi che hanno un surplus con Washington.

Il governo thailandese ha stimato che un’ulteriore tariffa d’importazione dell’11% dagli Stati Uniti comporterebbe una perdita di 8 miliardi di dollari per le casse dello Stato, come ha riportato Bloomberg, motivando la decisione di impegnarsi in maggiori acquisti di energia.

La mossa segue la decisione del Vietnam di ridurre le proprie tariffe di importazione in previsione della spinta tariffaria statunitense. Le importazioni che vedranno ridotti i dazi comprendono il gas naturale liquefatto, le automobili, l’etanolo, i prodotti in legno e vari prodotti alimentari.

Per il GNL, l’aliquota tariffaria sulle importazioni sarà ridotta dal 5% al 2%, mentre la tariffa sulle auto importate sarà ridotta dal 64% al 32%. Le tariffe sull’etanolo saranno ridotte dal 10% al 5%.

Il Vietnam ha il terzo più alto surplus commerciale con gli Stati Uniti, con 123,5 miliardi di dollari per il 2024, dopo solo Canada e Cina. Il surplus commerciale della Thailandia con gli Stati Uniti è più ridotto, con 45 miliardi di dollari per il 2024, ma è comunque un surplus. Soprattutto gli USA sono la principale destinazione delle esportazioni thailandesi.

Le principali esportazioni thailandesi verso gli Stati Uniti sono l’elettronica, i macchinari e i prodotti alimentari.

La scelta di Trump di applicare tariffe doganali per compensare i deficit commerciali ha già spinto molti partner commerciali statunitensi in Asia ad agire per quanto riguarda le importazioni di energia.

Il presidente americano ha espressamente dichiarato che un aumento sostanziale delle importazioni di energia dal più grande produttore mondiale sarebbe uno sviluppo positivo, e paesi come Giappone, Corea del Sud, India e Taiwan hanno risposto favorevolmente.

L’effetto delle tariffe è stato piuttosto positivo per i prezzi del petrolio e del gas a livello internazionale, il che non sorprende, ma molti osservatori ritengono che l’effetto finale sul commercio in generale sarebbe negativo. Trump annuncerà ufficialmente le tariffe oggi.