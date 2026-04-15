Amazon si prende Globalstar per 11,6 miliardi: Bezos lancia la vera sfida spaziale a Musk

Mentre sulla Terra la politica si accapiglia su minuzie burocratiche e decimali di deficit, nell’orbita bassa (LEO) si sta combattendo una guerra industriale a suon di miliardi. Amazon ha deciso di accelerare drasticamente la sua corsa allo spazio, confermando l’acquisizione dell’operatore satellitare Globalstar per la ragguardevole cifra di 11,57 miliardi di dollari.

Con questa mossa, la creatura di Jeff Bezos non fa mistero delle proprie ambizioni: spezzare l’egemonia di Starlink (SpaceX) e posizionarsi come l’unica vera alternativa globale nel mercato della connettività satellitare.

I termini dell’accordo: finanza e tecnologia

La notizia ha fatto balzare le azioni di Globalstar del 9% nelle contrattazioni, e i motivi sono facilmente riscontrabili nei dettagli dell’operazione. Secondo i termini annunciati, gli azionisti di Globalstar potranno scegliere di ricevere 90 dollari in contanti oppure 0,3210 azioni ordinarie di Amazon per ogni titolo posseduto. Un meccanismo proporzionale limiterà l’esborso in liquidità a un massimo del 40% del totale, convertendo l’eccedenza in azioni. Se non ci saranno intoppi normativi, l’acquisizione si perfezionerà nel 2027.

Tuttavia, il vero valore dell’operazione non risiede nei numeri finanziari, ma negli asset industriali. Attualmente, il progetto satellitare di Amazon (noto come rete Leo o ex Kuiper) schiera una flotta di circa 200 satelliti. L’acquisizione ne porterà in dote appena 24 di nuovi. Siamo lontani anni luce dalla corazzata di Elon Musk, che vanta già oltre 10.000 dispositivi attivi sopra le nostre teste. Allora, perché sborsare oltre 11 miliardi?

La risposta si chiama Direct-to-Device (D2D). Globalstar possiede due elementi cruciali che ad Amazon mancavano per scalare rapidamente il mercato:

Lo spettro di radiofrequenze : licenze globali essenziali per trasmettere il segnale senza incorrere in colossali colli di bottiglia normativi.

: licenze globali essenziali per trasmettere il segnale senza incorrere in colossali colli di bottiglia normativi. Le tecnologie di integrazione terrestre: Globalstar ha già un’esperienza trentennale e tecnologie testate per far comunicare i satelliti direttamente con i normali smartphone. Tutto questo sviluppato con un big degli smartphone.

L’asse di ferro con Apple

Non si può leggere questa acquisizione senza citare il convitato di pietra: Apple. Globalstar è già il fornitore ufficiale dei servizi di emergenza via satellite per iPhone (dal modello 14 in poi) e Apple Watch.

Amazon ha immediatamente rassicurato i mercati annunciando un accordo con l’azienda di Cupertino: la nuova rete satellitare ampliata continuerà a supportare e migliorare i servizi per i dispositivi Apple. Di fatto, Bezos si è comprato non solo un’infrastruttura, ma anche l’accesso diretto alla base utenti più alto-spendente del mondo tecnologico, e lo fa con un accordo che già mette la sua tecnologia in una classe di smartphone funzionante e diffusa.

Le ricadute economiche: infrastrutture e moltiplicatori

Da un punto di vista strettamente economico e di politica industriale, l’operazione ha connotati che possiamo definire modernamente keynesiani. La competizione spaziale tra Amazon e SpaceX si sta traducendo in un colossale piano di investimenti in infrastrutture fisiche (seppur collocate nello spazio).

Questi investimenti generano ricadute reali immense:

Stimolo alla filiera aerospaziale: l’obiettivo di Amazon di schierare 3.200 satelliti entro il 2029 richiederà lanci continui, stimolando la produzione di vettori (inclusi quelli della Blue Origin dello stesso Bezos). Abbattimento del digital divide: portare la banda larga e il segnale D2D in aree rurali o depresse significa creare i presupposti per la crescita economica in zone fino a ieri tagliate fuori dalla rete produttiva moderna. Equilibrio di mercato: l’ingresso prepotente di un player in grado di rivaleggiare con i capitali di Starlink scongiura, per ora, il rischio di un monopolio privato sulle telecomunicazioni globali di prossima generazione.

Parametro Strategico SpaceX (Starlink) Amazon + Globalstar Satelliti attivi (stima) ~ 10.000 ~ 200 (+24 in arrivo) Obiettivo a medio termine Oltre 12.000 ~ 3.200 entro il 2029 Vantaggio Competitivo Infrastruttura di lancio proprietaria consolidata Integrazione D2D già operativa e partnership Apple Approccio al mercato Mobile Accordi in fieri con singoli operatori (es. T-Mobile) Dominio delle frequenze globali ereditate da Globalstar

Amazon non sta comprando qualche satellite in più. Sta comprando il tempo, le frequenze e le alleanze necessarie per far sì che il futuro delle telecomunicazioni mondiali non sia un assolo di Elon Musk. E quando in ballo ci sono le infrastrutture che reggeranno l’economia digitale dei prossimi decenni, 11 miliardi di dollari potrebbero persino sembrare un affare a buon mercato.

Con questo acquisto si rafforza il duopolio mondiale dei servizi di connettività dalo spazio. Per essere chiari, attualmente e nel prossimo futuro, o ci si rivolge a società americane o cinesi. Non ci sono terzi player di peso, mentre non si capisce chiaramente il ruolo di Eutelsat – Oneweb, il consorzio europeo direttamente spinto e finanziato dalla Francia.