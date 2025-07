Amazon non ha ancora reso pubblica la data in cui sostituirà completamente i lavoratori dei magazzini con i robot, ma tutti gli indicatori suggeriscono che una transizione graduale è già in atto, con una probabile riduzione significativa della forza lavoro, accompagnata da un aumento della produttività grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale, e che l’eliminazione avrà progressivamente luogo negli anni trenta.

Il Wall Street Journal ha riportato che Amazon, il secondo datore di lavoro privato degli Stati Uniti, sta rapidamente raggiungendo un nuovo traguardo nell’automazione dei magazzini: “Presto ci saranno tanti robot quanti esseri umani”. Ciò equivale a oltre un milione di robot, che saranno fianco a fianco ai lavoratori in carne ed ossa.

Circa il 75% delle consegne di Amazon è ora assistito da sistemi robotici, che svolgono compiti quali il prelievo, lo smistamento, l’imballaggio e lo spostamento degli articoli. La rapida integrazione di robot, come l’avanzato Vulcan, segna un passo significativo verso la completa automazione dei centri di distribuzione.

“Sono un passo più vicini alla realizzazione della piena integrazione della robotica”, ha affermato Rueben Scriven, responsabile della ricerca presso Interact Analysis, una società di consulenza nel campo della robotica.

L’introduzione dell’automazione ha rallentato le assunzioni di Amazon. Il numero medio di dipendenti per struttura è sceso al minimo degli ultimi 16 anni e Amazon prevede di ridurre la sua forza lavoro totale nei prossimi anni.

Nel frattempo, il numero di pacchi spediti da Amazon per dipendente è salito da 175 nel 2015 a circa 3.870 negli ultimi mesi, indicando che l’automazione ha notevolmente potenziato i guadagni di produttività dell’azienda.

L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha recentemente affermato che l’intelligenza artificiale sarà integrata nei centri logistici “per migliorare il posizionamento delle scorte, la previsione della domanda e l’efficienza dei nostri robot”.

“Avremo bisogno di meno persone per svolgere alcuni dei lavori che vengono svolti oggi e di più persone per svolgere altri tipi di lavori”, ha dichiarato Jassy in una nota ai dipendenti il mese scorso. “È difficile sapere esattamente quale sarà il risultato finale nel tempo, ma nei prossimi anni prevediamo che questo ridurrà la nostra forza lavoro aziendale totale”.

Tutti i segnali indicano che Amazon ha raggiunto il suo picco di occupazione, come si può vedere dal seguente grafico. Da ora in poi, tranne incredibili picchi di domanda, i lavoratori caleranno:

A tutti i lavoratori Amazon che spingono per la sindacalizzazione: ricordate, i robot stanno arrivando per sostituirvi. Questa tendenza sta accelerando e persisterà fino al 2030. Milioni di lavoratori saranno espulsi dai cicli produttivi, e non vi saranno immessi, senza sostituzione dei lavoratori pensionati.

Questo può essere un grave problema per alcuni paesi, ma una sorta di panacea per altri. I paesi europei, con una crisi demografica grave e forse irreversibili, potranno non perdere di produttività utilizzando sempre più i robot negli impianti produttivi. Fino a quando non ci saranno più uomni.