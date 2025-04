Amazon presenta un’Offerta per comprare TikTok, con la scadenza vicina

Amazon ha presentato un’offerta per l‘ acquisizione di TikTok , mentre la popolare applicazione di social media si trova di fronte all’incombente scadenza per la cessione dal suo proprietario cinese o per il divieto negli Stati Uniti che potrebbe entrare in vigore questo mese.

Un funzionario dell’amministrazione Trump ha dichiarato mercoledì a Reuters che il gigante dell’e-commerce ha fatto un’offerta per acquistare TikTok prima dell’imminente divieto.

Il New York Times aveva precedentemente riferito che Amazon aveva presentato un’offerta all’ultimo minuto per acquisire TikTok nella sua interezza. Secondo il rapporto, l’offerta è stata consegnata al vicepresidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick.



L’anno scorso il Congresso ha emanato una legge che vieta le app come TikTok che sono di proprietà di entità situate in Paesi avversari come la Cina, la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, dopo un periodo di 270 giorni in cui potrebbe avvenire il disinvestimento.

Il Presidente Donald Trump ha dichiarato di voler trovare un modo per mantenere l’app operativa negli Stati Uniti e ha firmato un ordine esecutivo che estende la finestra di disinvestimento per concedere ulteriore tempo per trovare un accordo. L’estensione dà alla società tempo fino a sabato per trovare un accordo.

Tra i potenziali acquirenti di TikTok c’è un gruppo chiamato Project Liberty, guidato dal miliardario Frank McCourt e da Kevin O’Leary.

TikTok ha resistito alle spinte di vendita, in parte a causa dell’opposizione del governo cinese, che ha l’autorità di bloccare la vendita di aziende con sede in Cina. Questo può ancora creare grossi problemi, anche nell’ottica dei nuovi dazi annunciati da Trump nei confronti di Pechino, che potrebbero irrigidire le condizioni.

Charlie Gasparino di FOX Business ha riferito che è in discussione un accordo su TikTok che creerebbe una nuova società con proprietà maggioritaria negli Stati Uniti, anche se g li investitori sono preoccupati per le disposizioni di responsabilità contenute nella legge che vieta le app come TikTok, che potrebbero richiedere tempo per essere risolte e un ulteriore ritardo.

In base all’accordo proposto, i proprietari cinesi di TikTok manterrebbero una quota di minoranza inferiore al 20% nell’ambito della nuova struttura societaria. Il codice sorgente dell’applicazione rimarrebbe quello con cui è stata creata dalla proprietà cinese, anche se verrebbe monitorato nel cloud di Oracle per evitare lo spionaggio.

Il prezzo di TikTok in base a questa proposta sarebbe di 40 miliardi di dollari con l’attuale codice sorgente incluso, o di 20 miliardi di dollari se questo viene rimosso da un potenziale accordo.