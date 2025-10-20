Amazon finanzia 12 reattori nucleari (SMR) per sfamare suoi data center AI

L’impianto Cascade Advanced Energy Facility previsto a Washington, che sarà costruito da Energy Northwest con il finanziamento di Amazon, utilizzerà 12 piccoli reattori modulari, ha dichiarato Amazon in un comunicato pubblicato giovedì.

La “natura modulare” dell’impianto significa che tre sezioni da 320 MW costituiranno insieme un impianto da 960 MW in uno spazio pari a pochi isolati cittadini, in contrasto con “gli impianti nucleari tradizionali, i cui singoli impianti da GW possono occupare più di un miglio quadrato di terreno”, ha affermato Amazon.

Gli SMR saranno forniti da X-energy, che lo scorso anno ha ricevuto 500 milioni di dollari in finanziamenti di serie C da Amazon, utilizzando il design avanzato del reattore nucleare di X-energy. L’impianto Cascade sarà costruito fuori Richland, Washington, vicino alla Columbia Generating Station di Energy Northwest.

Il “progetto avanzato di reattore Xe-100 di X-energy sarà utilizzato nella partnership di Amazon con Energy Northwest per sviluppare quattro SMR nella prima fase di Cascade, con una capacità iniziale di 320 MW e la possibilità di espandersi a 12 unità con una capacità di 960 MW”, ha affermato Amazon nel suo comunicato.

La costruzione dovrebbe iniziare alla fine del decennio, “con l’avvio delle operazioni previsto per gli anni ’30”, ha affermato Amazon.

Energy Northwest, un consorzio di 29 distretti di servizi pubblici e comuni di Washington, ha dichiarato nel 2024 che l’accordo con Amazon soddisferebbe “l’urgente necessità di sviluppare tecnologie avanzate nel Pacifico nord-occidentale che forniscano una produzione di energia affidabile, priva di carbonio e sostenibile”.

“Gli SMR saranno del tipo Xe-100, un reattore raffreddato a gas ad alta temperatura sviluppato da X-energy … Ogni modulo Xe-100 può fornire 80 megawatt di elettricità a tempo pieno”, ha dichiarato Energy Northwest.

Il comunicato diffuso giovedì da Amazon afferma che l’energia contribuirà ad alimentare l’intelligenza artificiale e altri strumenti digitali.

X-energy e Amazon, insieme a Korea Hydro & Nuclear Power e Doosan Enerbility, hanno anche firmato un accordo di collaborazione strategica ad agosto per “accelerare l’implementazione dei nuovi reattori nucleari avanzati Xe-100 negli Stati Uniti al fine di soddisfare la crescente domanda di energia da parte dei data center, della produzione avanzata e dell’elettrificazione”, secondo un comunicato di X-energy.

“KHNP, Doosan e altri partner industriali coreani hanno concordato di sostenere i piani di Amazon e X-energy di implementare più di cinque gigawatt di nuova energia nucleare in tutti gli Stati Uniti entro il 2039, esplorando anche altre regioni del mondo”, ha affermato X-energy. “Le parti mirano a mobilitare fino a 50 miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati per i progetti Xe-100 e l’espansione della capacità della catena di approvvigionamento associata, al fine di sostenere il futuro dominio energetico americano e la crescita dell’intelligenza artificiale”.

Quindi l’era degli SMR inizia a diventare qualcosa di realistico, sostenuto da investimenti e piani di produzione. 12 reattori, tra l’altro, sono anche una dimensione produttiva che dovrebbe far già apprezzare le prime economie di scala, elemento necessario per rendere questa soluzione veramente competitiva in ambito energetico.

Domande e Risposte

1) Perché Amazon sceglie il nucleare e non le energie rinnovabili, come il solare o l’eolico?

L’intelligenza artificiale e i data center richiedono un’enorme quantità di energia in modo costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (il cosiddetto “baseload”). Mentre solare ed eolico sono fonti intermittenti (dipendono dal meteo), il nucleare SMR fornisce energia stabile, affidabile e priva di carbonio, occupando inoltre uno spazio fisico molto ridotto. Questa stabilità è essenziale per il funzionamento ininterrotto delle infrastrutture critiche di Amazon.

2) Cosa sono esattamente questi reattori SMR Xe-100?

Gli SMR (Small Modular Reactor) sono reattori nucleari di nuova generazione, molto più piccoli, sicuri ed economici rispetto alle centrali tradizionali. Il modello Xe-100 di X-energy è un reattore raffreddato a gas ad alta temperatura (HTGR), progettato per essere “modulare”, cioè costruito in fabbrica e assemblato sul posto. Questo riduce drasticamente i costi e i tempi di costruzione. Ogni modulo produce 80 MW, e possono essere aggregati come “mattoncini” per raggiungere la potenza desiderata.

3) Questa mossa riguarda solo Amazon o è parte di un trend più ampio?

È decisamente un trend. L’accordo strategico menzionato nell’articolo, che include partner industriali coreani di primo piano come Doosan e KHNP, mira a mobilitare 50 miliardi di dollari per oltre 5 GW di nuovo nucleare negli USA. Questo dimostra che non si tratta di un singolo progetto, ma di una strategia industriale su larga scala. Anche altri giganti tech, come Microsoft, stanno esplorando attivamente il nucleare per alimentare la loro crescita nel campo dell’IA.