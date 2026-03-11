Nel panorama aziendale contemporaneo, poche entità incarnano l’efficienza logistica e capitalistica quanto Amazon. Eppure, anche i giganti inciampano, ma questa volta l’ostacolo non è una fluttuazione della domanda aggregata o un banale problema nella catena di approvvigionamento fisica. Il colosso di Seattle sta affrontando una crisi infrastrutturale latente causata dalla sua stessa smania di automatizzare i processi intellettuali: l’Intelligenza Artificiale generativa.

Negli ultimi mesi, i massimi dirigenti dell’azienda hanno dovuto convocare d’urgenza i propri ingegneri per analizzare una preoccupante “tendenza di incidenti”, caratterizzati da quello che in gergo tecnico viene definito un elevato blast radius (raggio di impatto). La causa principale di queste anomalie, come rivelato da un’inchiesta del Financial Times, è l’uso intensivo di strumenti di codifica assistita dall’AI, ma senza che vi fossero salvaguardie e protocolli di sicurezza adeguati.

I fatti: quando il codice va in Tilt

La situazione è venuta alla luce recentemente con un gravissimo disservizio. Un blackout durato quasi sei ore ha paralizzato il sito principale di shopping online e l’applicazione mobile di Amazon, lasciando milioni di consumatori nell’impossibilità di effettuare ordini, verificare i saldi degli account o persino consultare i prezzi dei prodotti. A posteriori, la direzione aziendale ha imputato il crollo a una “distribuzione errata del codice software”.

Tuttavia, il problema è molto più sistemico e coinvolge profondamente anche la divisione più redditizia dell’intero gruppo: Amazon Web Services (AWS). Qui, la situazione ha assunto contorni paradossali e allarmanti. I report interni indicano almeno due incidenti gravi causati direttamente dallo strumento di codifica AI sviluppato internamente. In un caso eclatante avvenuto a metà dicembre, gli ingegneri hanno incautamente permesso al sistema AI di apportare modifiche in totale autonomia. Il risultato? L’algoritmo ha deciso autonomamente di “cancellare e ricreare” un intero ambiente di calcolo, causando un’interruzione di tredici ore a un vitale servizio di calcolo dei costi per i clienti aziendali. Chi ha visto la serie “Silicon Valley” ha avuto un anticipo di questo tipo di incidenti.

Per comprendere la discrepanza tra le aspettative aziendali e la dura realtà operativa, possiamo osservare la seguente tabella riassuntiva:

Dimensione Operativa La Promessa dell’AI Generativa La Realtà Riscontrata in Amazon Affidabilità Codice esente da errori umani e distrazioni. Azioni imprevedibili e incidenti ad alto raggio d’impatto. Efficienza Maggiore velocità di sviluppo del software aziendale. Necessità di continue e lente revisioni manuali del codice. Gestione Risorse Drastica riduzione della dipendenza da personale qualificato. Sovraccarico di stress per gli ingegneri rimasti a gestire i guasti.

La AI, lasciata a lavorare sui sistemi informatici interni, si è comportata come una sorta di arrogante e impreparato apprendista che ha applicato modifiche nel software senza interessarsi delle conseguenze, cuasando incidenti gravissimi.

Il paradosso del lavoro e del taglio dei costi

In questo scenario si inserisce un paradosso tipicamente associato all’attuale fase neoliberista, che merita una riflessione più profonda. Da una parte, il management di Amazon sta spingendo vigorosamente affinché i programmatori utilizzino l’Intelligenza Artificiale, arrivando a fissare l’obiettivo aziendale di far usare l’AI all’80% degli sviluppatori per compiti di codifica almeno una volta alla settimana. Dall’altra, l’azienda sta portando avanti una massiccia campagna di ridimensionamento che mira a tagliare circa 30.000 dipendenti corporate, di cui 16.000 già estromessi lo scorso gennaio.

Per tentare di arginare i danni, Dave Treadwell, vicepresidente senior di Amazon, ha imposto una nuova e rigida direttiva: ogni modifica al codice assistita dall’AI proposta da ingegneri junior o di medio livello dovrà essere obbligatoriamente revisionata e firmata da ingegneri senior. La deduzione logica è tanto ovvia quanto problematica: si pretende di scrivere sempre più codice usando le macchine, il quale richiederà una supervisione umana molto più attenta e minuziosa, ma si avranno a disposizione molti meno esseri umani qualificati per svolgere questo controllo critico. Questa è la ricetta per il disastro.

Le Conseguenze di un Sistema Sbilanciato

I programmatori superstiti si trovano ora ad affrontare un numero crescente di cosiddetti “Sev2“, ovvero incidenti di gravità due che richiedono una risposta immediata per scongiurare blackout generalizzati dei servizi. Questo improvviso aumento del carico di lavoro, unito all’ansia persistente per i continui tagli al personale, sta logorando una forza lavoro già sottoposta a fortissime pressioni produttive.

Quindi stiamo assistendo in tempo reale ai chiari limiti della sostituzione indiscriminata del capitale umano con una tecnologia ancora acerba. Un’impostazione puramente tecnocratica dimentica facilmente che il lavoro umano non è semplicemente una voce di costo da comprimere nei bilanci trimestrali, ma rappresenta il presidio fondamentale per la stabilità e la resilienza delle reti complesse. Se si licenziano i dipendenti umani e si lascia tutto alla AI il rischio di costosi, devastanti, disastri è dietro l’angolo.

La smania di comprimere i costi salariali a favore di investimenti in un’automazione che non è ancora matura rappresenta una pessima allocazione del capitale. L’Intelligenza Artificiale, come ogni strumento industriale potente, necessita di una governance estremamente prudente e, soprattutto, di un robusto substrato di lavoratori esperti, pronti a intervenire quando l’algoritmo fallisce. Amazon corre ora ai ripari introducendo nuovi “guardrails” di sicurezza, ma la lezione resta chiara e severa per l’intera industria tech.