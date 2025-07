Giovedì scorso il Comando Operazioni Speciali dell’Esercito degli Stati Uniti (USASOC) ha emesso una notifica di “Obbligo d’avviso” riguardante una minaccia terroristica credibile che prende di mira alti funzionari in pensione del Dipartimento della Difesa precedentemente coinvolti in operazioni nel teatro siriano/iracheno. Il focus geografico della minaccia è la Florida.

La notifica di “Obbligo d’avviso” dell’USASOC, pubblicata il X dalla deputata della Florida Anna Paulina Luna, spiegava:

Sebbene questa minaccia non sia diretta al personale dell’USASOC in servizio attivo, emettiamo questo avviso per rafforzare l’importanza della vigilanza e della consapevolezza della situazione. Invitiamo tutto il personale a rimanere vigile nei confronti di ciò che accade intorno a sé, sia all’interno che all’esterno della base, e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.

Chiediamo cortesemente di condividere queste informazioni con tutti i militari in pensione di vostra conoscenza che attualmente risiedono in Florida. Li invitiamo a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine locali.

La presente notifica serve a ricordare di attenersi alle misure di sicurezza personale stabilite, tra cui mantenere un’elevata consapevolezza di ciò che accade intorno a voi, mettere in sicurezza le vostre abitazioni e segnalare qualsiasi comportamento insolito o preoccupante alle autorità competenti.

ATTN: Floridians, this letter is real. If you have received it please heed caution, be alert and stay safe. pic.twitter.com/eap6axF8vy — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) July 19, 2025

L’avviso rispecchia precedenti rapporti dell’intelligence, tra cui la rivelazione del 2024 secondo cui agenti dei servizi segreti iraniani avevano ricevuto l’ordine di assassinare il presidente Donald Trump prima delle elezioni presidenziali statunitensi.

Entrambi gli avvertimenti suggeriscono un rinnovato intento da parte di attori statali o proxy di condurre operazioni mirate sul suolo statunitense contro funzionari, in particolare quelli con legami con i teatri mediorientali

Non si tratta della prima volta in cui i servizi segreti mettono in guardia dagli attacchi portati da agenti infiltrati provenienti da paesi ostili. Nel 2024 un ex agente della Cia rivelò, ad esempio, che Al Quaeda avrebbe almeno mille combattenti infiltrati negli USA in grado di portare un attacco terroristico.

“La Florida sta affrontando una massiccia conquista islamica. È necessario fare di più per affrontare la questione in Florida e in Texas”, ha avvertito la giornalista Breanna Morello. Come farlo senza scadere nella discriminazione religiosa o etnica? Questo è un bel problema da risolvere.