Allarme tasse nel Regno Unito: la fuga dei capitali prima del grande prelievo

Il Regno Unito si prepara a una tempesta fiscale che rischia di congelare gli investimenti e svuotare le casse dello Stato prima ancora che le nuove norme entrino in vigore. I piani attribuiti ad Andy Burnham e al suo entourage per finanziare un’ambiziosa agenda di decentramento stanno scatenando il panico tra imprenditori e risparmiatori. La paura di un imminente aumento della Capital Gains Tax (l’imposta sulle plusvalenze finanziarie e societarie) ha dato il via a una corsa frenetica alle vendite.

I consulenti fiscali della City londinese segnalano un aumento verticale dei clienti decisi a liquidare le proprie attività. Fondatori di aziende e grandi investitori stanno accelerando la chiusura delle trattative di vendita per evitare la scure del prossimo bilancio statale.

L’idea della squadra di Burnham è semplice: allineare l’imposta sulle plusvalenze alle aliquote sul reddito da lavoro. Figure chiave come Wes Streeting hanno definito la mossa come una “tassa patrimoniale che funziona”. Louise Haigh ha rincarato la dose, parlando di una riforma centrale per colpire l’accumulazione improduttiva di capitale.

L’impatto pratico di questa visione politica si traduce in cifre pesantissime per l’economia reale:

Aliquota attuale massima: 24% per i contribuenti della fascia più alta.

24% per i contribuenti della fascia più alta. Nuova aliquota proposta: 45%, in linea con la tassa sul reddito nell’aliquota più elevata.

45%, in linea con la tassa sul reddito nell’aliquota più elevata. Il confronto internazionale: Con il 45%, il Regno Unito supererebbe la Danimarca (42%), diventando il paese sviluppato con la tassazione sulle plusvalenze più alta al mondo. Altri paesi come l’Australia praticano gli stessi scaglioni della tassa sul reddito, salvo un’esenzione di base.

I sostenitori del provvedimento stimano entrate aggiuntive per 14 miliardi di sterline. La storia economica recente dimostra però che i contribuenti modificano i propri comportamenti molto rapidamente di fronte a simili minacce fiscali.

Quando la cancelliera Rachel Reeves aumentò l’aliquota dal 21% al 24%, il gettito complessivo scese perché gli investitori smisero semplicemente di vendere. Oggi la situazione è ancora più tesa, come confermano i tecnici di grandi studi come Alvarez & Marsal e Blick Rothenberg.

Oltre all’anticipo dei realizzi, si registra un forte interesse per il trasferimento della residenza fiscale fuori dal Regno Unito. Molti imprenditori con grandi transazioni in vista scelgono di abbandonare il Paese per tutelare i propri risparmi, soprattutto se stanno per ricevere una cifra forfettaria derivante dalla vendita di un singolo consistente pacchetto di partecipazioni.

Questi movimenti mettono in luce il vicolo cieco in cui rischia di infilarsi il governo. Il timore dell’aumento delle tasse produce due effetti immediati: l’anticipo forzato delle plusvalenze sotto il vecchio regime e la fuga dei soggetti economici all’estero. Entrambi i fattori rischiano di azzerare i reali incassi futuri previsti dai piani di Burnham.

C’è poi un rischio di sistema molto più profondo e sottovalutato. Una corsa di massa all’incasso delle plusvalenze significa una pressione di vendita simultanea sul mercato azionario. Se tutti decidono di vendere nello stesso momento per battere sul tempo il fisco, il risultato più probabile è una svendita generalizzata dei titoli. Questo eccesso di offerta potrebbe innescare un forte calo della borsa di Londra, penalizzando l’intera economia britannica.